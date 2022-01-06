Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На суженого и на судьбу: топ простых и интересных рождественских гаданий

6 января 08:00
Фото: pixabay.com
Святки, или Рождественская ночь. В это время издавна девушки гадали на суженого и пытались узнать свою судьбу с помощью простых, а иногда очень интересных обрядов. В мистических ритуалах использовали воду, нити, кольца, свечи, зеркала.

1. Когда я выйду замуж?

Это одно самых распространённых гаданий в Рождественскую ночь. Чтобы провести обряд, необходимы нити одинаковой длины. Девушки берут нити и одновременно поджигают их. Очерёдность сгорания нитей покажет, в какой последовательности девушки распрощаются со свободной жизнью. У кого нить сгорит первой, та и выйдет замуж раньше всех. Если нитка потухла или сгорела ещё на половине отрезка, выйти замуж не суждено.

Фото: pixabay.com

2. Исполнится ли желание

Перед проведением обряда необходимо убрать все зеркала из комнаты и плотно завесить окна. Далее следует взять чистый лист бумаги, свечу, блюдце или тарелку. Сесть нужно напротив белой стены, бумагу скомкать и положить на перевёрнутую вверх дном тарелку, зажечь свечу и мысленно сконцентрироваться на вопросе, на который нужно получить ответ. Затем во мраке зажечь бумагу. Тени от сгорающей бумаги на белой стене помогут увидеть ответы. Останется их правильно трактовать.

Фото: pixabay.com

3. Мальчик или девочка?

Для гадания на пол будущего ребёнка можно использовать или кольцо, или иглу. Кольцо опускают в стакан с водой, а иглой протыкают шерстяную ткань. Затем подвешенный предмет медленно опускают над рукой того, на кого гадают. Если кольца или игла будут крутиться по кругу — на свет появится девочка. Если движения будут похожи на маятник — мальчик. Если же предметы не будут двигаться — детей у девушки не будет.

Фото: pixabay.com

4. Какой будет моя жизнь

Для гадания используют различные предметы и мешок. Вместо мешка часто использовали валенки. Собранные предметы бросали в мешок и перемешивали. Затем девушки их по очереди доставали. Если попалась зола — жизнь будет плохая, если сахар — сладкая. Если досталось кольцо — скоро девушка выйдет замуж. Если луковица — жизнь будет в слезах. Попалась рюмка — к пьянству, золотое кольцо — жизнь будет в достатке.

Фото: pixabay.com

5. Где мой суженый

Для этого обряда нужно написать на клочке бумаги имя юноши, затем взять лист, маленькое зеркало и три лавровых листка и положить всё это под подушку. В 2022 году Рождественская ночь выпадает с четверга на пятницу. Поэтому, ложась спать, нужно сказать: «Четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна и я, молода, одна. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит. Другой скажет, третий судьбу укажет». Говорят, что образ суженого придёт девушке во сне.

Фото: pixabay.com

6. Гадание на воске

Воск нужно растопить в кружке. Около порога поставить блюдце с молоком или водой и сказать: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». Когда будете произносить последние слова, воск нужно вылить в блюдце, а потом внимательно наблюдать.

Что означают появившиеся символы:

  • застывший крест — болезни в новом году;
  • очертание креста — нестабильная финансовая ситуация и неприятности в личной жизни;
  • цветок — к свадьбе;
  • зверь — появится недруг;
  • полоски — предстоят дороги, переезды;
  • звёздочки — удача на службе, в учёбе;
  • человеческая фигурка — к обретению друга;
  • дом — новое хозяйство;
  • бесформенные развалины — несчастье в ближайшем будущем;
  • яма, небольшая пещера или грот — тяжёлая болезнь или близкая смерть;
  • кольцо или свеча — скорая свадьба;
  • блин, осевший на дно, — долгое девичество.
Фото: pixabay.com

7. Гадание на картах

Перед тем, как отправиться спать, положите под подушку королей всех мастей. Если во сне придёт пиковый король — муж будет намного старше и ревнивый. Если червовый — богатый и молодой. Крестовый — военный, а бубновый — женатый. Если ничего не приснилось, замуж пока не суждено выйти.

Фото: pixabay.com

8. Будущее по цепочке

Для обряда понадобится золотая или серебряная цепочка (не чужая). Поздним вечером следует сесть на чистый пол, держать в руках цепочку, подумать о будущем и бросить её на пол. В зависимости от того, какая фигурка появится, таким и будет будущее:

  • круг — вокруг девушки вьётся много ухажёров;
  • треугольная фигура — в отношениях с любимым человеком появится третий лишний;
  • бант — к радости, торжеству;
  • ровная полоска — стоит ожидать серьёзных отношений.

Фото: pixabay.com
Материалы по теме
Митрополит Иоанн: Обращаться к картам и гаданию – это обращаться к нечистой силеСегодня – Феоктистов день, день последнего святочного гаданияЗеркало, сон и свеча: топ простых гаданий на Рождество
#Карточки#Ритуал#Символы#Обряд#Рождество#Гадание
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46