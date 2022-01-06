Для этого обряда нужно написать на клочке бумаги имя юноши, затем взять лист, маленькое зеркало и три лавровых листка и положить всё это под подушку. В 2022 году Рождественская ночь выпадает с четверга на пятницу. Поэтому, ложась спать, нужно сказать: «Четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна и я, молода, одна. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит. Другой скажет, третий судьбу укажет». Говорят, что образ суженого придёт девушке во сне.