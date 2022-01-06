Это одно самых распространённых гаданий в Рождественскую ночь. Чтобы провести обряд, необходимы нити одинаковой длины. Девушки берут нити и одновременно поджигают их. Очерёдность сгорания нитей покажет, в какой последовательности девушки распрощаются со свободной жизнью. У кого нить сгорит первой, та и выйдет замуж раньше всех. Если нитка потухла или сгорела ещё на половине отрезка, выйти замуж не суждено.
Перед проведением обряда необходимо убрать все зеркала из комнаты и плотно завесить окна. Далее следует взять чистый лист бумаги, свечу, блюдце или тарелку. Сесть нужно напротив белой стены, бумагу скомкать и положить на перевёрнутую вверх дном тарелку, зажечь свечу и мысленно сконцентрироваться на вопросе, на который нужно получить ответ. Затем во мраке зажечь бумагу. Тени от сгорающей бумаги на белой стене помогут увидеть ответы. Останется их правильно трактовать.
Для гадания на пол будущего ребёнка можно использовать или кольцо, или иглу. Кольцо опускают в стакан с водой, а иглой протыкают шерстяную ткань. Затем подвешенный предмет медленно опускают над рукой того, на кого гадают. Если кольца или игла будут крутиться по кругу — на свет появится девочка. Если движения будут похожи на маятник — мальчик. Если же предметы не будут двигаться — детей у девушки не будет.
Для гадания используют различные предметы и мешок. Вместо мешка часто использовали валенки. Собранные предметы бросали в мешок и перемешивали. Затем девушки их по очереди доставали. Если попалась зола — жизнь будет плохая, если сахар — сладкая. Если досталось кольцо — скоро девушка выйдет замуж. Если луковица — жизнь будет в слезах. Попалась рюмка — к пьянству, золотое кольцо — жизнь будет в достатке.
Для этого обряда нужно написать на клочке бумаги имя юноши, затем взять лист, маленькое зеркало и три лавровых листка и положить всё это под подушку. В 2022 году Рождественская ночь выпадает с четверга на пятницу. Поэтому, ложась спать, нужно сказать: «Четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна и я, молода, одна. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит. Другой скажет, третий судьбу укажет». Говорят, что образ суженого придёт девушке во сне.
Воск нужно растопить в кружке. Около порога поставить блюдце с молоком или водой и сказать: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». Когда будете произносить последние слова, воск нужно вылить в блюдце, а потом внимательно наблюдать.
Что означают появившиеся символы:
Перед тем, как отправиться спать, положите под подушку королей всех мастей. Если во сне придёт пиковый король — муж будет намного старше и ревнивый. Если червовый — богатый и молодой. Крестовый — военный, а бубновый — женатый. Если ничего не приснилось, замуж пока не суждено выйти.
Для обряда понадобится золотая или серебряная цепочка (не чужая). Поздним вечером следует сесть на чистый пол, держать в руках цепочку, подумать о будущем и бросить её на пол. В зависимости от того, какая фигурка появится, таким и будет будущее: