На Соборной площади в Белгороде незапланированно погасла новогодняя ёлка

Напомним, что белгородская ёлка на Соборной площади стала самой дорогой в России. Её стоимость оценивается в 18,5 млн рублей. Второе место заняло дерево из Казани, на которое потратили 16 млн рублей. Во столько же обошлась ёлка в Красноярске. В пятёрку попали также ели из Симферополя и Перми, а десятку замкнули деревья из Барнаула, Кургана, Ставрополя, Новокузнецка и Санкт-Петербурга.