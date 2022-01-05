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На Соборной площади в Белгороде незапланированно погасла новогодняя ёлка

5 января 06:51
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
Вчера, 4 января, главная ёлка региона на некоторое время погасла, сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».

4 января, около 20:00, на Соборной площади погасла новогодняя ёлка. Неполадки удалось восстановить в течение часа. В чём причина сбоев, неизвестно.

Фото: Телеграм-канал "Жесть Белгород"

Напомним, что белгородская ёлка на Соборной площади стала самой дорогой в России. Её стоимость оценивается в 18,5 млн рублей. Второе место заняло дерево из Казани, на которое потратили 16 млн рублей. Во столько же обошлась ёлка в Красноярске. В пятёрку попали также ели из Симферополя и Перми, а десятку замкнули деревья из Барнаула, Кургана, Ставрополя, Новокузнецка и Санкт-Петербурга.

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#Новости#Новый год#Соборная площадь#Ёлка#Общество
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