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Белгородцам начислили по 5 тысяч рублей на «Пушкинские карты»

5 января 13:13
Фото: страница Министерства культуры РФ во «ВКонтакте»
Потратить деньги можно на поход в театр, музей, концерт и другие мероприятия, одобренные Министерством культуры, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

В проекте «Пушкинская карта» участвуют больше 22 тыс. жителей и 83 учреждения региона. Среди учреждений — музей-заповедник «Прохоровское поле», «Мастерславль», ЦМИ, культурный центр «Октябрь».

Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на госуслугах, подтвердить учётную запись, установить приложение «Госуслуги.Культура» и получить «Пушкинскую карту». Стать владельцами карты смогут жители региона в возрасте от 14 до 22 лет.

Напомним, что с февраля 2022 года владельцы «Пушкинской карты» смогут по ней проходить в кинотеатры. Покупать белгородцы смогут билеты на российские фильмы, снятые при поддержке Минкульта РФ и Фонда кино.

Проект начал действовать 1 сентября 2021 года в рамках национального проекта «Культура». По карте молодёжь смогла посещать культурные мероприятия за государственный счёт.

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