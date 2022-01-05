Белгородцам начислили по 5 тысяч рублей на «Пушкинские карты»

В проекте «Пушкинская карта» участвуют больше 22 тыс. жителей и 83 учреждения региона. Среди учреждений — музей-заповедник «Прохоровское поле», «Мастерславль», ЦМИ, культурный центр «Октябрь».
Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на госуслугах, подтвердить учётную запись, установить приложение «Госуслуги.Культура» и получить «Пушкинскую карту». Стать владельцами карты смогут жители региона в возрасте от 14 до 22 лет.
Напомним, что с февраля 2022 года владельцы «Пушкинской карты» смогут по ней проходить в кинотеатры. Покупать белгородцы смогут билеты на российские фильмы, снятые при поддержке Минкульта РФ и Фонда кино.
Проект начал действовать 1 сентября 2021 года в рамках национального проекта «Культура». По карте молодёжь смогла посещать культурные мероприятия за государственный счёт.