Охранник на ферме в Белгородской области убил знакомого топором

Posted 4 января 2022, 15:51
Published 4 января 2022, 15:51
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
Как считают следователи, вечером 2 января 23-летний охранник отбывал рабочую смену на ферме. К нему в гости зашёл 54-летний знакомый, и они вместе решили выпить.
После распития мужчины поссорились. Охранник избил гостя руками и ногами, а потом взял топор и обухом несколько раз ударил его по телу и голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Парень понял это и рассказал руководителю, который позвонил в полицию.
Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование продолжается.
Напомним, в новогоднюю ночь в Валуйках женщина зарезала свою соседку, а в Прохоровском районе мужчина ударил ножом в сердце гостя, который не хотел уходить.