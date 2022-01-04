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Posted 4 января 2022, 15:51

Published 4 января 2022, 15:51

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

Охранник на ферме в Белгородской области убил знакомого топором

4 января 2022, 15:51
Сюжет
Убийство
Трагедия произошла вечером 2 января в селе Заречье-первое Грайворонского горокруга. Подробности рассказали в следственном комитете.

Как считают следователи, вечером 2 января 23-летний охранник отбывал рабочую смену на ферме. К нему в гости зашёл 54-летний знакомый, и они вместе решили выпить.

После распития мужчины поссорились. Охранник избил гостя руками и ногами, а потом взял топор и обухом несколько раз ударил его по телу и голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Парень понял это и рассказал руководителю, который позвонил в полицию.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование продолжается.

Напомним, в новогоднюю ночь в Валуйках женщина зарезала свою соседку, а в Прохоровском районе мужчина ударил ножом в сердце гостя, который не хотел уходить.

#Новости#Происшествия#Убийство#Ферма#Криминал#Охранник#Грайворонский городской округ
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