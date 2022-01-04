Кого в Белгородской области в 2021 году арестовали за коррупционные преступления

Posted 4 января 2022, 06:00
Published 4 января 2022, 06:00
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
Силовики, чиновники и гендиректор ЕТК
Одним из самых громких задержаний 2021 года стал арест бывшего начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева, которого подозревают в получении взятки.
Глаголева задержала 23 июня ФСБ. В доме и бывшем служебном кабинете экс-главы депстроя проводили обыски. Сейчас чиновник находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение в получении крупной взятки по части 6 статьи 290 УК РФ. Глаголеву грозит до 15 лет лишения свободы.
В основу уголовного дела легли результаты оперативно-разыскной деятельности и показания двух свидетелей, которым вменяется дача взятки в особо крупном размере и посредничество.
Стоит отметить, что до ареста чиновника, неделей ранее, глава региона Вячеслав Гладков уволил его с должности начальника депстроя. По словам Вячеслава Гладкова, Евгений Глаголев выставлял на торги объекты без проектно-сметной документации. Тогда же Гладков вспомнил о проблемах в ремонте ЦМИ в Белгороде, который не могут достроить уже второй год. Также нарушения были выявлены при строительстве ФАПов и капремонте больницы в Старом Осколе.
Помимо этого, в регионе в конце года, 3 декабря задержали по подозрению в получении взятки гендиректора белгородской ЕТК Алексея Попова. Мужчину подозревают в получении более 900 тыс. рублей взятки на бывшем месте работы в Сургутском производственном объединении пассажирского автотранспорта. Известно, что взятку он получил от представителей коммерческой организации.
Также стоит отметить, что сумму Попов мог получить в период с июня по август 2019 года.
Задержали гендиректора ЕТК в Белгороде и заключили под стражу в Сургуте. В его квартире в Белгороде провели обыски и нашли иностранную валюту, сумма которой эквивалентна 450 тыс. рублей.
Отметим, что проработал Попов в ЕТК всего лишь два месяца, с 8 октября по 3 декабря.
Также подозревается в даче взятки и руководитель подразделения Ростехнадзора в Белгородской области. Инцидент произошёл в сентябре 2020 года — замруководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору встретился с представителями АО «Комбинат КМАруда». Чиновник передал счёт за кровельные материалы, которые были необходимы лично ему, на 230 тыс. рублей. Руководитель регионального подразделения тем самым дал понять, что если счёт будет оплачен, взамен компания получит общее покровительство при проверках в сфере промышленной безопасности.
Через несколько дней комбинат оплатил счёт и доставил стройматериалы чиновнику домой, там он использовал их по назначению.
В отношении чиновника за получение взятки было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Чиновнику грозит крупный штраф и лишение свободы до 12 лет. Мужчину допросили, и он дал признательные показания.
А 16 марта в Белгороде задержали сотрудников МРЭО ГИБДД. С января 2019 года по 15 марта 2021 года сотрудники и должностные лица получили более 1 млн рублей взяток.
В организованную группу вошли жители области и должностные лица МРЭО УГИБДД. Роли в банде были тщательно распределены и соблюдались условия конспирации. Группа получала взятки за регистрацию машин и успешную сдачу экзаменов на получение прав.
Должностные лица подделывали экзаменационные листы по теоретическому экзамену. За соответствующие услуги устанавливали определённую ставку.
Мелкие взятки
В 2021 году работник РЖД за взятку незаконно организовал ремонт ж/д переезда автодороги Разумное — Ольшанец, принадлежащего ООО «Автодорстрой-подрядчик».
Сейчас нарушитель на два года отстранён от права занимать руководящие должности, также ему необходимо было заплатить штраф.
А в сентябре 2021 году стало известно, что адвокат обвиняемого в совершении тяжких преступлений предложил следователю взятку за принятие в пользу подзащитного определённых процессуальных решений. Следователь от такого предложения отказался, а вот адвоката задержали сотрудники ФСБ.
Помимо этого, за получение взятки в регионе был арестован преподаватель в Юго-Восточном учебном центре профессиональных квалификаций филиала ОАО «РЖД». Преподавателю перевели на банковскую карту порядка 40 тыс. рублей. Как сообщил следком, взятку дали за то, чтобы экзамен прошёл успешно.
Также в регионе был случай, когда белгородец накричал на полицейского, который отказался от взятки. 10 октября нетрезвого 59-летнего местного жителя в Губкине остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина решил оставить в авто полицейских 8 тыс. рублей, чтобы его не привлекли к ответственности. А когда сотрудник ГИБДД от денег отказался, водитель начал кричать и оскорблять его.
«Дело двух» продолжается
В ноябре 2020 года в регионе прогремела новость об аресте Фуглаевых — депутата горсовета Белгорода Сергея Фуглаева и гендиректора УК ТГ «Добрыня» Анатолия Фуглаева. Братьев обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
15 ноября 2021 года Анатолий Фуглаев в суде признал свою вину и обязался выплатить причинённый ущерб за мошенничество в особо крупном размере. Также стало известно, что часть имущества семьи Фуглаевых выставлено на продажу. Оно оценивается в 2,3 млрд рублей. А ФНС требует признать Сергея Фуглаева банкротом. Требования составили 850 тыс. рублей.
Коррупционные итоги года
В 2021 году белгородские следователи зарегистрировали 102 сообщения о коррупционных преступлениях. Всего в регионе завели 91 уголовное дело, в суд направили 35.
Больше всего преступлений, связанных с коррупцией, выявили в правоохранительной сфере — 70%.
А прокуратура Белгородской области в прошлом году зарегистрировала больше 1,5 тыс. коррупционных нарушений. Сотрудники ведомства внесли 661 представление, завели 13 уголовных дел, привлекли 640 человек к дисциплинарной ответственности, а ещё 34 — к административной.