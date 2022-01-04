Кого в Белгородской области в 2021 году арестовали за коррупционные преступления

Стоит отметить, что до ареста чиновника, неделей ранее, глава региона Вячеслав Гладков уволил его с должности начальника депстроя. По словам Вячеслава Гладкова, Евгений Глаголев выставлял на торги объекты без проектно-сметной документации. Тогда же Гладков вспомнил о проблемах в ремонте ЦМИ в Белгороде, который не могут достроить уже второй год. Также нарушения были выявлены при строительстве ФАПов и капремонте больницы в Старом Осколе.