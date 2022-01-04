Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Какие знаки зодиака правят Белгородской областью

4 января 08:15
Фото: Бел.Ру
К нашему небольшому исследованию не стоит относиться всерьёз. Мы решили посмотреть, представители каких знаков зодиака работают в структурах власти региона.

Кем управляет Козерог

В сентябре 2021 года белгородцы выбрали губернатором Вячеслава Гладкова. Очередной день рождения глава региона отпразднует 15 января, то есть он Козерог. Активный «земной» знак работает в области уже больше года. За это время структура правительства сильно изменилась. Посмотрим, какие знаки зодиака появились в органах власти.

Ещё один Козерог в администрации области — Владимир Боровик. Начальнику департамента финансов и бюджетной политики 4 января исполнится 66 лет.

Есть в правительстве и другие земные знаки. Дева Рустэм Зайнуллин был назначен на должность врио начальника департамента имущественных и земельных отношений после отставки Валерия Шамаева (тоже Дева).

Под этим же знаком родилась начальник управления социальной защиты населения Елена Батанова. Ещё одна Дева в правительстве, теперь уже экс-секретарь регионального Совета безопасности Олег Мантулин, уволился в конце декабря 2021 года.

Астрологи считают, что Девы часто осторожничают и реально смотрят на жизнь. Представители этого знака стремятся к совершенству во всём и учатся всю жизнь.

Тельцов мы отыскали только троих. Это министр культуры Белгородской области Константин Курганский, советник губернатора Елена Тишина и глава управления физической культуры и спорта Наталья Жигалова.

Консерваторы, выступающие за практичность и здравый смысл, стремятся к финансовой стабильности и комфорту. Главное отличие Тельцов — упрямство и сила воли.

Огненного Льва среди видных представителей правительства мы нашли одного — главу департамента ЖКХ Константина Полежаева. Такая же ситуация с «воздушными» Близнецами — это главная по агропромышленному комплексу Юлия Щедрина.

Водолеев мы нашли двоих: первого замгубернатора — начальника депцифры Евгения Мирошникова и главного ветеринарного врача области Данилу Карайченцева.

Со сменой власти в белгородском правительстве появились знаки водной стихии — Рыбы Дмитрий Гладский (руководит департаментом экономразвития в регионе), а также два Скорпиона — глава депздрава Андрей Иконников и начальник по строительству и транспорту Владимир Базаров.

Интересно, что вышеперечисленных Скорпионов и Рыб на должности в органах власти назначил Вячеслав Гладков, который является представителем земной стихии. Астрологи считают, что знаки зодиака под стихиями Земля и Вода отлично ладят. Они видят друг в друге стабильность.

Знак Водолея

Белгородской областной Думой руководит Водолей Ольга Павлова. У этого знака зодиака есть прекрасная черта — умение объединять разных по характеру людей. Это и демонстрирует парламентарий.

Так, один из её первых заместителей, Юрий Клепиков, по знаку зодиака Рыбы. Компанию ему составили Александр Пашков и Владимир Абельмазов.

Ещё один первый вице-спикер регионального заксобрания Дева Елена Бондаренко. Также одним из ярких представителей этого знака является председатель комитета по промышленности и предпринимательству Сергей Гусев.

В последний день Водолея, кстати, родился вице-спикер облдумы по экономике Валерий Сергачёв. Он вернулся в политику накануне своего 60-летия.

Есть среди вице-спикеров и «водные» знаки, а именно Рак Владимир Зотов и Михаил Несветайло. Депутат Игорь Барщук тоже Рак.

Вадим Клет возглавляет в думе «фракцию Весов», Фёдор СулимБлизнецов, Станислав ПановЛьвов.

Есть среди «думчан» и другие знаки. Например, Любовь Киреева — Козерог, Иван Конев — Стрелец, Сергей Курганский — Телец.

Как вы уже поняли, в большинстве своём региональные законодатели Водолеи, Рыбы и Раки.

В городе правит Водолей и Стрелец

Мэр Белгорода Антон Иванов родился под знаком Водолея. Среди его заместителей есть родственные «воздушные» и «огненные» знаки. Так, вице-мэр по экономразвитию Игорь Григоренко и замглавы по социальной политике и образованию Андрей Мухартов Близнецы.

Лев в муниципальной структуре власти среди заместителей остался один — вновь назначенный вице-мэр по строительству Василий Голиков. Ещё один «царь зверей» Сергей Некипелов покинул пост заместителя по городскому хозяйству накануне Нового года.

Заммэру по безопасности Геннадию Цоневу достались Близнецы.

Стрельцов в мэрии Белгорода достаточно — главный архитектор города Сергей Киселёв, руководитель управления Илья Дорофеев и глава управления соцзащиты Наталья Тимофеева. Также этот знак и у экс-председателя Белгородского городского совета Ольги Медведевой.

Материалы по теме
Гороскоп власти: какие знаки зодиака «рулят» в Белгороде
#Новости#Белгородская область#Гороскоп#Знаки зодиака#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18