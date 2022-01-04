Какие знаки зодиака правят Белгородской областью

В сентябре 2021 года белгородцы выбрали губернатором Вячеслава Гладкова. Очередной день рождения глава региона отпразднует 15 января, то есть он Козерог. Активный «земной» знак работает в области уже больше года. За это время структура правительства сильно изменилась. Посмотрим, какие знаки зодиака появились в органах власти.