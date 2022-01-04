Какие знаки зодиака правят Белгородской областью

В сентябре 2021 года белгородцы выбрали губернатором Вячеслава Гладкова. Очередной день рождения глава региона отпразднует 15 января, то есть он Козерог. Активный «земной» знак работает в области уже больше года. За это время структура правительства сильно изменилась. Посмотрим, какие знаки зодиака появились в органах власти.
Ещё один Козерог в администрации области — Владимир Боровик. Начальнику департамента финансов и бюджетной политики 4 января исполнится 66 лет.
Есть в правительстве и другие земные знаки. Дева Рустэм Зайнуллин был назначен на должность врио начальника департамента имущественных и земельных отношений после отставки Валерия Шамаева (тоже Дева).
Под этим же знаком родилась начальник управления социальной защиты населения Елена Батанова. Ещё одна Дева в правительстве, теперь уже экс-секретарь регионального Совета безопасности Олег Мантулин, уволился в конце декабря 2021 года.
Астрологи считают, что Девы часто осторожничают и реально смотрят на жизнь. Представители этого знака стремятся к совершенству во всём и учатся всю жизнь.
Тельцов мы отыскали только троих. Это министр культуры Белгородской области Константин Курганский, советник губернатора Елена Тишина и глава управления физической культуры и спорта Наталья Жигалова.
Консерваторы, выступающие за практичность и здравый смысл, стремятся к финансовой стабильности и комфорту. Главное отличие Тельцов — упрямство и сила воли.
Огненного Льва среди видных представителей правительства мы нашли одного — главу департамента ЖКХ Константина Полежаева. Такая же ситуация с «воздушными» Близнецами — это главная по агропромышленному комплексу Юлия Щедрина.
Водолеев мы нашли двоих: первого замгубернатора — начальника депцифры Евгения Мирошникова и главного ветеринарного врача области Данилу Карайченцева.
Со сменой власти в белгородском правительстве появились знаки водной стихии — Рыбы Дмитрий Гладский (руководит департаментом экономразвития в регионе), а также два Скорпиона — глава депздрава Андрей Иконников и начальник по строительству и транспорту Владимир Базаров.
Интересно, что вышеперечисленных Скорпионов и Рыб на должности в органах власти назначил Вячеслав Гладков, который является представителем земной стихии. Астрологи считают, что знаки зодиака под стихиями Земля и Вода отлично ладят. Они видят друг в друге стабильность.
Белгородской областной Думой руководит Водолей Ольга Павлова. У этого знака зодиака есть прекрасная черта — умение объединять разных по характеру людей. Это и демонстрирует парламентарий.
Так, один из её первых заместителей, Юрий Клепиков, по знаку зодиака Рыбы. Компанию ему составили Александр Пашков и Владимир Абельмазов.
Ещё один первый вице-спикер регионального заксобрания Дева Елена Бондаренко. Также одним из ярких представителей этого знака является председатель комитета по промышленности и предпринимательству Сергей Гусев.
В последний день Водолея, кстати, родился вице-спикер облдумы по экономике Валерий Сергачёв. Он вернулся в политику накануне своего 60-летия.
Есть среди вице-спикеров и «водные» знаки, а именно Рак Владимир Зотов и Михаил Несветайло. Депутат Игорь Барщук тоже Рак.
Вадим Клет возглавляет в думе «фракцию Весов», Фёдор Сулим — Близнецов, Станислав Панов — Львов.
Есть среди «думчан» и другие знаки. Например, Любовь Киреева — Козерог, Иван Конев — Стрелец, Сергей Курганский — Телец.
Как вы уже поняли, в большинстве своём региональные законодатели Водолеи, Рыбы и Раки.
Мэр Белгорода Антон Иванов родился под знаком Водолея. Среди его заместителей есть родственные «воздушные» и «огненные» знаки. Так, вице-мэр по экономразвитию Игорь Григоренко и замглавы по социальной политике и образованию Андрей Мухартов — Близнецы.
Лев в муниципальной структуре власти среди заместителей остался один — вновь назначенный вице-мэр по строительству Василий Голиков. Ещё один «царь зверей» Сергей Некипелов покинул пост заместителя по городскому хозяйству накануне Нового года.
Заммэру по безопасности Геннадию Цоневу достались Близнецы.
Стрельцов в мэрии Белгорода достаточно — главный архитектор города Сергей Киселёв, руководитель управления Илья Дорофеев и глава управления соцзащиты Наталья Тимофеева. Также этот знак и у экс-председателя Белгородского городского совета Ольги Медведевой.