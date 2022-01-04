Гололедицу и дождь со снегом обещают в Белгородской области в среду

В среду, 5 января, в Белгородской области будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами гололедица и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до -9˚С, а днём поднимется до +5˚С, отметили в пресс-службе регионального МЧС.