Гололедицу и дождь со снегом обещают в Белгородской области в среду

В среду, 5 января, в Белгородской области будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами гололедица и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до -9˚С, а днём поднимется до +5˚С, отметили в пресс-службе регионального МЧС.
По данным Гидрометцентра, в среду температура воздуха ночью в Белгороде будет -2˚С, а днём поднимется до +2˚С. Ожидается дождливая погода, а также южный ветер со скоростью 4-5 м/с.
В Старом Осколе в ночь со вторника на среду будет -9˚С, а днём поднимется до +1˚С. Ветер юго-западный 5-7 м/с.