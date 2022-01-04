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Гололедицу и дождь со снегом обещают в Белгородской области в среду

4 января 13:57
Фото: Бел.Ру
5 января в регионе ожидается облачная погода, сообщает МЧС.
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Погода

В среду, 5 января, в Белгородской области будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами гололедица и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до -9˚С, а днём поднимется до +5˚С, отметили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным Гидрометцентра, в среду температура воздуха ночью в Белгороде будет -2˚С, а днём поднимется до +2˚С. Ожидается дождливая погода, а также южный ветер со скоростью 4-5 м/с.

В Старом Осколе в ночь со вторника на среду будет -9˚С, а днём поднимется до +1˚С. Ветер юго-западный 5-7 м/с.

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