В белгородском селе женщина устроила у дома сказку с фигурами в человеческий рост

Дом Валентины Красивенковой в селе Хмелевое уже стал достопримечательностью – к нему тянутся люди со всей округи. А всё потому, что жительница Белгородской области своими руками сшила героев сказок в человеческий рост и расставила их на улице около своего дома к районному конкурсу на лучшее новогоднее оформление домовладения.