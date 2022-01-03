В белгородском селе женщина устроила у дома сказку с фигурами в человеческий рост

Дом Валентины Красивенковой в селе Хмелевое уже стал достопримечательностью – к нему тянутся люди со всей округи. А всё потому, что жительница Белгородской области своими руками сшила героев сказок в человеческий рост и расставила их на улице около своего дома к районному конкурсу на лучшее новогоднее оформление домовладения.
Кого тут только нет - покрытые снегом полярные мишки в шапках, волк с балалайкой и в шубе, Колобок, олени с гирляндами в рогах, фигуры жителей восточной части России в меховых капюшонах, пара снеговиков в шарфах и пингвинья семья. И это далеко не все, кого смастерила Валентина Красивенкова.
К такому творческому порыву, судя по комментариям в социальных сетях, жители с. Хмелевое отнеслись положительно. А люди из других муниципалитетов даже захотели приехать к дому мастерицы, чтобы увидеть всё воочию.