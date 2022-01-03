Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В белгородском селе женщина устроила у дома сказку с фигурами в человеческий рост

3 января 14:20
Фото: Наталья Горностаева в ВК
Она сшила своими руками сказочных героев и просто забавные фигурки, украсила и выставила у дома в селе Хмелевое Красненского района.

Дом Валентины Красивенковой в селе Хмелевое уже стал достопримечательностью – к нему тянутся люди со всей округи. А всё потому, что жительница Белгородской области своими руками сшила героев сказок в человеческий рост и расставила их на улице около своего дома к районному конкурсу на лучшее новогоднее оформление домовладения.

Кого тут только нет - покрытые снегом полярные мишки в шапках, волк с балалайкой и в шубе, Колобок, олени с гирляндами в рогах, фигуры жителей восточной части России в меховых капюшонах, пара снеговиков в шарфах и пингвинья семья. И это далеко не все, кого смастерила Валентина Красивенкова.

К такому творческому порыву, судя по комментариям в социальных сетях, жители с. Хмелевое отнеслись положительно. А люди из других муниципалитетов даже захотели приехать к дому мастерицы, чтобы увидеть всё воочию.

Материалы по теме
Мост на Богданке в Белгороде украсили к Новому году: видеоДом в Валуйках претендует на звание самого нарядного к Новому годуКакие заведения в Белгороде украсили к Новому году лучше всего
#Новости#Новогодние прездники#Сказка#Красненский район#Хмелевое#Игрушки#Представление#Фотофакт#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18