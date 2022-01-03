Самые громкие убийства 2021 года в Белгородской области

Posted 3 января 2022, 10:00
Published 3 января 2022, 10:00
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
Староосколец отомстил за кота
В ночь с 1 на 2 января 2021 года в мкр. Солнечный в Старом Осколе местный житель выпивал у себя дома с друзьями. Один из гостей грубо обращался с котом хозяина дома. Завязалась ссора.
Мужчина ударил обидчика животного кухонным ножом в грудь. После чего гость ушёл из квартиры. Однако дойти куда-либо потерпевший не смог, он упал на лестничной площадке и умер от полученных травм.
На сеновале нашли тело новорождённого
8 января тело новорождённой девочки нашли в посёлке Шахово в Прохоровском районе на сеновале.
Мать ребёнка, 35-летняя женщина, работала на ферме в селе. 4 января в нетрезвом состоянии она пришла туда рожать. Правоохранители предполагали, что мать родила ребёнка без посторонней помощи, завернула его в пакет и оставила на сеновале.
Позже судмедэкспертиза установила, что девочка родилась живой и здоровой, на её теле были прижизненные телесные повреждения. Белгородку признали виновной в убийстве новорождённого по ст. 106 УК РФ.
Белгородец убил беременную женщину и выпрыгнул из окна
43-летний мужчина жил на съёмной квартире в Белгороде на улице Славянской со своей женой и её 10-летним сыном. 10 января в полицию обратился родственник семьи и сообщил, что муж держит жену в квартире силой.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, женщина была уже мертва. В ходе экспертизы выяснилось, что она умерла от удушья и была беременна.
Отметим, супруг пытался сбежать от полицейских, выпрыгнув в окно на втором этаже, но уйти ему не удалось — его задержали.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Позже оказалось, что злоумышленник страдал психическим заболеванием, у него были галлюцинации, поэтому он не осознавал опасности своих действий.
Мужчина расчленил соседа и спрятал части тела
В апреле прошлого года 38-летний подсудимый и 35-летний погибший вместе выпивали, возник конфликт. Мужчина напал на приятеля и ударил его топором по голове и шее. От полученных травм приятель скончался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник отсёк части рук и голову от тела погибшего.
Голову и руки он утопил в водоёме, а туловище отнёс в квартиру умершего. Позже неприятный запах из квартиры почувствовала соседка по лестничной площадке и вызвала полицию.
За это убийство злоумышленник проведёт в колонии строгого режима 10 лет.
Белгородец избил шестилетнего приёмного сына
В конце мая в Волоконовском районе 32-летний мужчина избил шестилетнего приёмного сына. Ребёнок был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой. 30 мая он скончался в больнице.
Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. Однако следователи планировали переквалифицировать дело на статью об убийстве.
Убийство родственника из-за малины
4 июля 51-летняя женщина с дочерью пришли к своему родственнику в посёлке Ракитное, чтобы собрать малину. Хозяин дома был против и потребовал женщин покинуть дом.
Тогда дочь ударила мужчину по голове. Он упал, а мать девушки избила его ногами. Женщины ушли, а когда вернулись, увидели, что мужчина мёртв. У него было сломано ребро с разрывом селезёнки и печени с большой потерей крови.
Старшую из гостей задержали и возбудили в отношении неё уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть.
Мужчина убил собаку и съел её
21 июля в лесу недалеко от городского пляжа 38-летний губкинец несколько раз ударил молотком по голове собаку. Всё происходящее снимал на камеру его знакомый, а после видео опубликовали в соцсетях.
После убийства мужчина разделал животное на части и съел его.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, совершённое с публичной демонстрацией в интернете.
Тело без головы и внутренних органов
5 августа, в День города, в областном центре на улице Королёва нашли труп 32-летнего мужчины с ножевыми ранениями. От тела мужчины была отсечена голова, а в теле отсутствовали внутренние органы. Вместе с убитым в квартире находился 50-летний хозяин жилья.
В начале августа убитый с хозяином жилья выпивали и поругались. Хозяин квартиры ударил приятеля ножом в грудь. Испугавшись произошедшего, мужчина попытался скрыть следы преступления и частично расчленил тело.
Мужчину закопали во дворе дома бывшей жены
Инцидент произошёл 24 октября в селе Доброе Грайворонского округа. Убитый мужчина не жил с женой в течение года, а в этот день приехал в село, чтобы увидеться с их общей дочерью. Отметим, что в доме проживал и сожитель жены.
Жена, экс-супруг и новый сожитель начали выпивать. На почве ревности между ними возник конфликт, сожитель с ножом и бывшая жена напали на мужчину. Когда сожитель и экс-супруга поняли, что мужчина мёртв, они решили закопать его тело во дворе.
Мужчина выстрелил приятелю в голову и выбросил из машины
3 декабря компания выпивала в доме подозреваемого, 54-летнего мужчины. По дороге из Белгорода в Хохлово между хозяином и потерпевшим произошёл конфликт — злоумышленник взял винтовку и выстрелил в голову гостя.
После произошедшего он вывез потерпевшего, который находился без сознания, и выбросил его на обочине дороги. Позже мужчину госпитализировали, но спасти его медикам не удалось.