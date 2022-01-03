Крушение самолёта, неонацистская организация и смерч: громкие происшествия 2021 года

Задержание неонацистской группировки
1 июля в Белгороде задержали семерых участников ячейки МКУ. Организация планировала вооружённые нападения. Правоохранители изъяли у них холодное оружие, а в их телефонах нашли переписки, в которых обсуждалась подготовка насильственных акций. Помимо этого, полиция обнаружила у них лабораторию по культивированию наркосодержащих растений. Против участников группировки возбуждено уголовное дело за создание экстремистского сообщества и участие в нём.
В отношении главаря банды было возбуждено уголовное дело за создание экстремистского сообщества, а также его обвиняют по статье за вовлечение в эту деятельность, за реабилитацию нацизма, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и за возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства. Ещё двоих участников обвинили в публичных призывах к террористической деятельности и в публичном оправдании терроризма, в его пропаганде.
Взрыв в морской гостинице
13 июля в одной из частных гостиниц в Геленджике произошёл взрыв. Одним из пострадавших стал турист из Белгорода Игорь Райчук. Всего внутри находилось около полусотни туристов. После взрыва всю улицу засыпало обломками. Искорёженные авто вывозили на эвакуаторах. У домов через дорогу выбило стёкла.
В результате взрыва погиб случайный прохожий, пострадали пять человек.
Взрыв газа был не в самой гостинице, а в магазине на первом этаже здания.
Авария с маломерным судном
Впервые за семь лет в Белгородской области произошла авария с маломерным судном. Инцидент произошёл 25 июля в районе базы «Связист» в областном центре на реке Северский Донец. На борту катера находились четыре пассажира. Во время резкого манёвра водителя двое человек упали за борт.
В результате происшествия скончался 38-летний мужчина, он получил множество рубленных ран винтом судна.
Взрыв гранаты
Проверку проводил региональный следственный комитет.
Смерч оставил без жилья несколько белгородских семей
30 июля в селе Крутой Лог Белгородского района во время шторма ветер сорвал металлические листы крыш и обрушил дома. Дом одной из местных семей Борисовых практически подняло в воздух. Крышу унесло на 150 метров от постройки, в доме вздулись полы, потолки и стены. Пластиковые окна снаружи побил град.
А 20 августа смерч снёс крышу жилого дома в Строителе Яковлевского горокруга. Во время шторма в доме семьи Мизгаровых вылетели окна, повредился фронтон, вентиляция, электропроводка, подъёмный механизм гаражных ворот. С гаража и дома смерч снёс крышу и откинул на 30 метров на проезжую часть. На восстановление дома и приведение его в прежний вид понадобилось больше 1 миллиона рублей.
Врыв в маршрутке
Вечером 12 августа около торгового центра в Воронеже взорвался ПАЗ на маршруте 10А. Травмы получили 20 человек, ещё двое погибли.
Изначально экстренные службы сообщили, что возможная причина инцидента — взрыв газового оборудования. Но представитель перевозчика сообщил, что транспорт работал на дизельном топливе.
Одним из людей, которые помогали пострадавшим выбраться из автобуса до приезда спецслужб, был Игорь Пахачев. Некоторое время Пахачев жил в Белгородской области, в которую он переехал с Украины.
В день взрыва мужчина из автобуса спас двух девушек, одна из которых получила травмы в дыхательных путях, а у второй оторвало ступни.
Удар молнии в крест храма
31 августа в Белгороде прошёл сильный дождь. Во время грозы мощный разряд ударил в центре города в крест купола Троицкого домового храма митрополии. Крест обуглился. В момент происшествия в здании митрополии проходила встреча митрополита Иоанна с Вячеславом Гладковым.
Крушение самолёта
13 сентября между сёлами Бехтеевка и Соколовка в Прохоровском районе разбился легкомоторный самолёт PZL-101A Gawron (аналог Як-12). Крушение произошло в пять часов вечера при выполнении сельскохозяйственных работ. В результате погиб пилот Алексей Белашов. Ему было 47 лет.
Самолёт принадлежал Федерации самолётного спорта. Собственник — Александров В. Ю. Именно этот самолёт пролетал со Знаменем Победы над Белгородом во время праздничных мероприятий.
После падения самолёта возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Разлив азотной кислоты
21 сентября в службу спасения поступило сообщение о разливе азотной кислоты в Белгороде на улице Константина Заслонова. С одного из промышленных предприятий в грузовом фургоне перевозили пять тонн азотной кислоты. Во время погрузки одна из ёмкостей повредилась и появилась трещина.
Взяли пробы воздуха и проверили его на предельно допустимую концентрацию опасных веществ специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Белгородской области. По итогам исследований выяснилось, что пары кислоты безопасны для людей.
Многоэтажный дом остался без отопления
2 декабря дом на Щорса, 53 в Белгороде остался без отопления и горячей воды. Люди отапливали квартиры обогревателями, температура в комнатах составляла 14–15 градусов.
Позже в доме ввели режим повышенной готовности, а жильцам предложили три варианта решения проблемы — поставить другую котельную, купить новую или подключить дом к центральной системе отопления. Собственники решили обойтись временным вариантом — починить старую котельную с помощью 12 модулей из такой же установки в Майском.