Крушение самолёта, неонацистская организация и смерч: громкие происшествия 2021 года

В отношении главаря банды было возбуждено уголовное дело за создание экстремистского сообщества, а также его обвиняют по статье за вовлечение в эту деятельность, за реабилитацию нацизма, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и за возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства. Ещё двоих участников обвинили в публичных призывах к террористической деятельности и в публичном оправдании терроризма, в его пропаганде.