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Где в праздники перекроют дороги и на каком автобусе уехать из центра на Харгору

3 января 16:00
Фото: Бел.Ру
В Белгороде и Старом Осколе 6 и 7 января временно ограничат движение авто. Расписание автобусов в праздники также изменилось. Читайте, как доехать от ёлки на Харгору.

Рождественские запреты

Из-за богослужения на Троицкой площади в Белгороде с 23:00 6 января ограничат остановку и стоянку транспорта по Свято-Троицкому бульвару от ул. 50-летия Белгородской области до пр-та Б. Хмельницкого. А 7 января здесь же будет полностью запрещено движение авто. Как объехать этот участок, читайте в нашем материале.

Перекрытие дорог в Старом Осколе

6 января в Старом Осколе также изменится движение транспорта. Но праздники тут ни при чём. С 08:00 до 18:00 нельзя будет проехать по дублёру проспекта Алексея Угарова на участке от проспекта Молодежного до ТЦ «Арбат». В чём причина, читайте здесь.

И ёлку посмотреть, и домой добраться

Всё самое интересное на праздниках сконцентрировано в центре Белгорода. Поэтому на «Бел.Ру» решили сделать отдельный материал о том, как людям после катаний на катке на Соборной площади и фотосессий у ёлки добраться на Харгору не на такси. Уточнили, как будут курсировать некоторые автобусы и рассказали, где смотреть актуальное изменённое расписание общественного транспорта.

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