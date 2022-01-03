Где в праздники перекроют дороги и на каком автобусе уехать из центра на Харгору

Из-за богослужения на Троицкой площади в Белгороде с 23:00 6 января ограничат остановку и стоянку транспорта по Свято-Троицкому бульвару от ул. 50-летия Белгородской области до пр-та Б. Хмельницкого. А 7 января здесь же будет полностью запрещено движение авто. Как объехать этот участок, читайте в нашем материале.
6 января в Старом Осколе также изменится движение транспорта. Но праздники тут ни при чём. С 08:00 до 18:00 нельзя будет проехать по дублёру проспекта Алексея Угарова на участке от проспекта Молодежного до ТЦ «Арбат». В чём причина, читайте здесь.
Всё самое интересное на праздниках сконцентрировано в центре Белгорода. Поэтому на «Бел.Ру» решили сделать отдельный материал о том, как людям после катаний на катке на Соборной площади и фотосессий у ёлки добраться на Харгору не на такси. Уточнили, как будут курсировать некоторые автобусы и рассказали, где смотреть актуальное изменённое расписание общественного транспорта.