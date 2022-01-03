Где в праздники перекроют дороги и на каком автобусе уехать из центра на Харгору

Всё самое интересное на праздниках сконцентрировано в центре Белгорода. Поэтому на «Бел.Ру» решили сделать отдельный материал о том, как людям после катаний на катке на Соборной площади и фотосессий у ёлки добраться на Харгору не на такси. Уточнили, как будут курсировать некоторые автобусы и рассказали, где смотреть актуальное изменённое расписание общественного транспорта.