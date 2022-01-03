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4 января Белгородскую область продолжит засыпать снегом

3 января 11:45
Фото: Бел.Ру
Снегопад в этот вторник ожидается как днём, так и ночью. Днём обещают максимум 7˚ мороза, а ночью - 8˚ ниже нуля.

Зима в Белгородской области не на шутку разыгралась. Снегопад, засыпавший регион 3 января, останется в области ещё минимум на сутки. 4 января гидрометеорологи прогнозируют облачную погоду с короткими прояснениями.

Снег будет сыпать ночью (в отдельных муниципалитетах даже мокрый) и днём. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти ночью достигнет 13 м/с, а днём ожидаются порывы от 7 до 12 м/с.

Сильных морозов ждать не стоит. Ночью обещают температуру воздуха от 3 до 8˚ мороза, а днём 2-7˚ ниже нуля.

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