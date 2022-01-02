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Posted 2 января 2022, 12:29

Published 2 января 2022, 12:29

Modified 1 декабря, 08:02

Updated 1 декабря, 08:02

Гостя убили за то, что он не хотел уходить с новогоднего праздника

2 января 2022, 12:29
Сюжет
Убийство
Трагедия произошла в Прохоровском районе в ночь на 1 января. Хозяин дома ударил гостя ножом в сердце, сообщили в следственном комитете.

По версии следствия, в новогоднюю ночь 48-летний житель села Масловка пришёл в гости к односельчанину отметить праздник. Через час 49-летний хозяин дома хотел выпроводить гостя, но тот уходить не хотел.

Завязалась ссора, в результате которой хозяин ударил оппонента ножом в область сердца. От полученной травмы тот скончался на месте.

Подозреваемого задержали, ему предъявят обвинение в убийстве. По статье мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, трагедией закончилась новогодняя ночь и в Валуйках, где в ходе ссоры соседка ударила 31-летнюю женщину ножом в живот. Последняя скончалась в больнице.

#Новости#Происшествия#Прохоровский район#Убийство#Новогодняя ночь#Криминал
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