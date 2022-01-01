В колпаке и с носом: врач из Белгорода рассказал, как делал кесарево под бой курантов

Впервые анестезиолог-реаниматолог Владимир Шпинев из Белгорода дежурил на Новый год во времена обучения в интернатуре. Медперсонал нарядился в новогодние костюмы, Владимиру достался красный нос и колпак.
В 23:00 медики накрыли стол, начали провожать старый год за бокалом лимонада, когда раздался звонок. По телефону сообщили, что роженице необходимо кесарево сечение.
Вместе с коллегой, у которой на голове также был новогодний колпак, Владимир пошёл в операционную. Костюмы решили не снимать. К приходу анестезиолога роженицу уже подготовили к операции. Когда она увидела двух врачей с новогодними атрибутами, её глаза раскрылись от удивления. Не ожидал познакомиться с женщиной и Владимир. Он думал, что кесарево будет под общей анестезией, а это была эпидуральная.
Спустя несколько минут после начала операции врачи «достали ребёнка, кричащего от недовольства, но розового, с высоким баллом по шкале Апгар». Вот так и появился на свет новогодний малыш — под самый бой курантов.
Напомним, в Белгороде в новогоднюю ночь на свет появились два мальчика и одна девочка. Все роды в праздничную ночь прошли спокойно, без осложнений. Дети и их мамы полностью здоровы и чувствуют себя отлично.