В колпаке и с носом: врач из Белгорода рассказал, как делал кесарево под бой курантов

Вместе с коллегой, у которой на голове также был новогодний колпак, Владимир пошёл в операционную. Костюмы решили не снимать. К приходу анестезиолога роженицу уже подготовили к операции. Когда она увидела двух врачей с новогодними атрибутами, её глаза раскрылись от удивления. Не ожидал познакомиться с женщиной и Владимир. Он думал, что кесарево будет под общей анестезией, а это была эпидуральная.