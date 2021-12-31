В 15 школах Белгородской области с начала 2022 года заработают медицинские классы

В медицинских классах установят диагностическое оборудование, тренажёры для отработки медицинских навыков, робот-тренажёр, автоматический дефибриллятор, а также комплекты микропрепаратов, модели для изучения строения человеческого организма.
На покупку оборудования для медицинских классов из бюджета выделено 97,5 млн рублей, каждый такой класс стоит 4,1 млн рублей.
Напомним, решение о появлении в Белгородской области медицинских классов принято губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Они призваны помочь в борьбе с дефицитом медиков в регионе.