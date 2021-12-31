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В 15 школах Белгородской области с начала 2022 года заработают медицинские классы

31 декабря 2021, 13:42
Фото: ИА «Бел.Ру»
Образовательные учреждения уже получили всё необходимое оборудование для оснащения медицинских классов. Всего в 2022 году в регионе должны открыться 30 медицинских классов в 24 пилотных школах, сообщили в правительстве Белгородской области.

В медицинских классах установят диагностическое оборудование, тренажёры для отработки медицинских навыков, робот-тренажёр, автоматический дефибриллятор, а также комплекты микропрепаратов, модели для изучения строения человеческого организма.

На покупку оборудования для медицинских классов из бюджета выделено 97,5 млн рублей, каждый такой класс стоит 4,1 млн рублей.

Напомним, решение о появлении в Белгородской области медицинских классов принято губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Они призваны помочь в борьбе с дефицитом медиков в регионе.

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