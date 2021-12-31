Как лечат в разных регионах России в период пандемии коронавируса

По данным Федерального казначейства, за 10 месяцев 2019 года в здравоохранение России вложили 2,92 трлн рублей, за 10 месяцев 2021 года – 3,84 трлн рублей. По линии обязательного медицинского страхования расходы за год тоже выросли – 2,19 трлн рублей и 2,54 трлн рублей соответственно. Но, несмотря на постоянные бюджетные вливания, смертность в России продолжает расти. Россия занимает 1-2 место в мире по смертности от ковида, сейчас нас опережает только Чехия. По официальным данным на 21 декабря, в России регистрируется 13 % всех смертей из-за коронавируса в мире. Такие данные приводят «Новые известия».
При этом на ковид как основную причину приходится только 63% избыточной смертности. Ещё 12,7 % пациентов были заражены коронавирусом, но он не стал основной причиной летального исхода. Одна из причин роста смертности в стране – сокращение объёмов оказания плановой медицинской помощи, особенно сложно приходится пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, на прежнем уровне осталась только помощь больным онкологией.
Из-за сокращения объёмов оказания плановой медицинской помощи и перепрофилирования больниц под ковидные госпитали в ряде регионов рост доли экстренных госпитализаций составил от 16 до 97 %. Данные по итогам 9 месяцев 2021 года привёл Федеральный фонд ОМС. Особенно критическая ситуация наблюдается на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае.
Сильный разброс официальных данных по регионам России президент «Лиги пациентов» Александр Саверский объясняет отсутствием централизованной системы здравоохранения в РФ, медициной каждый из субъектов занимается отдельно и самостоятельно. В итоге имеем то, что имеем: в одном регионе список бесплатных лекарств может включать 76 пунктов, в другом – 650. То есть в каждом регионе своя система здравоохранения с собственными правилами.
С сокращением объёмов плановой медпомощи не помогает справляться даже строительство новых медучреждений и инфекционных центров. В 2020 году в России построили 40 инфекционных стационаров на 4000 коек в 31 регионе. Но не все субъекты справляются с задачей строительства новых медцентров.
Например, в Ивановской области быстровозводимый госпиталь для больных ковидом за 2,5 млрд рублей должны были сдать ещё в декабре 2020 года, в итоге его сдали спустя год от плана, объект ещё не прошёл лицензирование и до сих пор не передан на баланс местного депздрава. Возможно, причина кроется в том, что сотрудники ивановского депстроя обвиняются в хищении 1,2 млрд рублей. Пока строители воровали деньги и затягивали возведение госпиталя, в Иваново для ковид-пациентов отдали горбольницу №3, которая занимается лечением кардиологических и неврологических заболеваний, и горбольницу №7, которая специализируется на травматологии, урологии и хирургии. Как следствие – множество хронически больных граждан лишились возможности получать плановую медпомощь.
Как рассказала «Новым известиям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, по итогам 2020 года объём госпитализаций в круглосуточный стационар в стране снизился на 10 %, в дневной – на 25 %, но их оплата при этом выросла на 3-5 % от плана, достигнув 1,5 трлн рублей. Это может говорить о более тяжёлом течении болезни у пациентов. А это, в свою очередь, может быть следствием отложенного визита к врачу.
Практически все регионы России сейчас испытывают острую нехватку врачей, и постоянное повышение ковидных выплат не помогает решить эту проблему.
Поскольку централизованной системы здравоохранения в России нет, не представляется возможным собрать официальные данные об общем числе вакантных мест в стране. Ни Минздрав, ни Росстат такую информацию не публикуют. А профсообщество «Врачи РФ» заявляет, что 87 % врачей говорят о дефиците медкадров, 37 % врачей работают на 1,5 ставки, почти треть врачей – на две ставки.
Одной из причин дефицита медиков называют низкие зарплаты. Другая причина – высокая смертность врачей и постоянный стресс на работе. Только в первом полугодии 2021 года Россия потеряла 1100 медиков. Данные взяты из отчёта по выплатам компенсаций семьям врачей, умерших из-за COVID-19. Многие медики близки к решению уволиться из-за хронической усталости, у многих подорвалось здоровье из-за перегрузок на работе. Всё это, в конечном счёте, сказывается на качестве медицинской помощи, оказываемой пациентам, о чём говорит возросшее число жалоб в сфере здравоохранения.
Официальный запрос о том, как Минздрав оценивает ситуацию в сфере здравоохранения и итоги 2021 года, который отправили «Новые известия», остался без ответа к моменту публикации материала.