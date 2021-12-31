Как лечат в разных регионах России в период пандемии коронавируса

Например, в Ивановской области быстровозводимый госпиталь для больных ковидом за 2,5 млрд рублей должны были сдать ещё в декабре 2020 года, в итоге его сдали спустя год от плана, объект ещё не прошёл лицензирование и до сих пор не передан на баланс местного депздрава. Возможно, причина кроется в том, что сотрудники ивановского депстроя обвиняются в хищении 1,2 млрд рублей. Пока строители воровали деньги и затягивали возведение госпиталя, в Иваново для ковид-пациентов отдали горбольницу №3, которая занимается лечением кардиологических и неврологических заболеваний, и горбольницу №7, которая специализируется на травматологии, урологии и хирургии. Как следствие – множество хронически больных граждан лишились возможности получать плановую медпомощь.