Белгород встретит Новый год массовыми забегами

1 января, в первый день 2022 года, в Белгороде состоится уже традиционный забег «Бегу к своей цели». Тут есть обязательное условие: нужно чётко сформулировать свою цель на будущий год и вписать её под своим стартовым номером. Участники пробегут символические 2022 метра в честь реализации всех намеченных на 2022 год планов. Начнётся мероприятие в 12:00 в парке Победы (напротив диорамы). Приглашаются все желающие.