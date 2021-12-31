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Белгород встретит Новый год массовыми забегами

31 декабря 2021, 07:34
Фото: https://pixabay.com/ru/
Первый забег в областном центре состоится уже вечером 31 декабря. Белгородцам предлагают пробежать 5-километровый маршрут и встретить Новый год в движении.

Начнётся забег «Ворвись в Новый год» в 23:00 в парке Победы. Праздничной колонной участники пробегут 5 км по улицам города и финишируют ровно в полночь на Соборной площади, где горожан поздравят губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Антон Иванов. В новогоднюю ночь на Соборной площади запланированы концерты и танцевальные флешмобы, а также прогремит фейерверк.

В новогоднюю ночь на Соборной площади в Белгороде прогремит салют
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1 января, в первый день 2022 года, в Белгороде состоится уже традиционный забег «Бегу к своей цели». Тут есть обязательное условие: нужно чётко сформулировать свою цель на будущий год и вписать её под своим стартовым номером. Участники пробегут символические 2022 метра в честь реализации всех намеченных на 2022 год планов. Начнётся мероприятие в 12:00 в парке Победы (напротив диорамы). Приглашаются все желающие.

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