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Вице-мэр Белгорода Сергей Некипелов покидает свой пост

30 декабря 2021, 05:45
Фото: Сергей Егоров/БелРу
Он отвечал за городское хозяйство с ноября 2020 года. Информацию об увольнении чиновник подтвердил изданию «Фонарь ТВ».

Заместитель главы администрации Белгорода — руководитель департамента городского хозяйства Сергей Некипелов ушёл с должности. Чиновник в разговоре с местным изданием отметил, что после работы в мэрии решил сменить вид деятельности.

Мне предложили интересную сферу. Я сам принял решение (покинуть должность заммэра Белгорода — прим. ред.). У меня была договорённость завершить проекты и всё. Я решил сменить род деятельности. Сергей Некипелов

Сергей Некипелов начал работать главой департамента городского хозяйства 11 ноября 2020 года. До назначения он занимал должность первого заместителя начальника департамента ЖКХ Белгородской области, а также был директором Белгородского парковочного пространства.

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