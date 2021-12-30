Вице-мэр Белгорода Сергей Некипелов покидает свой пост

Заместитель главы администрации Белгорода — руководитель департамента городского хозяйства Сергей Некипелов ушёл с должности. Чиновник в разговоре с местным изданием отметил, что после работы в мэрии решил сменить вид деятельности.
Мне предложили интересную сферу. Я сам принял решение (покинуть должность заммэра Белгорода — прим. ред.). У меня была договорённость завершить проекты и всё. Я решил сменить род деятельности. Сергей Некипелов
Сергей Некипелов начал работать главой департамента городского хозяйства 11 ноября 2020 года. До назначения он занимал должность первого заместителя начальника департамента ЖКХ Белгородской области, а также был директором Белгородского парковочного пространства.