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В Белгороде рассказали о программе на все новогодние каникулы

30 декабря 2021, 07:41
Фото: Бел.Ру
Для горожан проведут квест-игры, новогодние представления у ёлки, спортивно-туристские эстафеты и гастрономический фестиваль. Расписание на выходные опубликовали в мэрии.

Для белгородцев организуют новогодние мероприятия, которые будут проходить вплоть до 15 января. Пройдут представления на Соборной площади, в Доме офицеров, Центре досуга и КЦ «Октябрь».

В канун Нового года 31 декабря состоится забег «Ворвись в Новый год». Праздничное шествие стартует в парке Победы в 23:00. Горожане пройдут колонной по центру города, а в полночь окажутся на Соборной площади.

1 января пройдёт забег «Бегу к своей цели» на дистанции более 2 км. Начнётся мероприятие в парке Победы в полдень. Зарегистрироваться можно по ссылке или в «Оранжевом острове» в день забега с 10:30.

С 3 по 9 января в Центральном парке и на Соборной площади с 12:00 до 16:00 запланированы квест-игры, новогодние представления у ёлки и спортивно-туристские эстафеты. 6 января на Соборной площади пройдёт народное гулянье «Ночь перед Рождеством». На следующий день у театра состоится рождественский концерт.

9 января в полдень в «Октябре» пройдёт фестиваль уличного танца URBAN. Завершит праздничные каникулы гастрономический фестиваль. С 13 по 15 января в Белгороде можно будет попробовать фирменные вареники.

Кроме того, в период праздников для белгородцев будут открыты катки. Уже работает новогодняя ярмарка, где можно приобрести ёлочные игрушки, изделия ручной работы и подарки.

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