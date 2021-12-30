С 3 по 9 января в Центральном парке и на Соборной площади с 12:00 до 16:00 запланированы квест-игры, новогодние представления у ёлки и спортивно-туристские эстафеты. 6 января на Соборной площади пройдёт народное гулянье «Ночь перед Рождеством». На следующий день у театра состоится рождественский концерт.