Сбивший подростка на дороге и скрывшийся белгородец проведёт в тюрьме семь лет

Суд вынес обвинительный приговор белгородцу, который сбил 14-летнего школьника на пешеходном переходе. Подросток скончался от полученных травм.
Жителя Волоконовки признали виновным в причинении смерти по неосторожности, сопряжённом с оставлением места происшествия. Инцидент произошёл 30 августа. Мужчина сбил подростка и попытался скрыться. 1 сентября несовершеннолетний скончался в больнице от полученных травм.
Суд вынес белгородцу обвинительный приговор и назначил наказание в виде семи лет заключения. Кроме того, его на 2,5 года лишили права водить транспортные средства.