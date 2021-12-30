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Сбивший подростка на дороге и скрывшийся белгородец проведёт в тюрьме семь лет

30 декабря 2021, 14:34
Фото: Бел.Ру
Мужчина сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе и пытался скрыться с места ДТП. 14-летний школьник скончался от полученных травм. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Суд вынес обвинительный приговор белгородцу, который сбил 14-летнего школьника на пешеходном переходе. Подросток скончался от полученных травм.

Жителя Волоконовки признали виновным в причинении смерти по неосторожности, сопряжённом с оставлением места происшествия. Инцидент произошёл 30 августа. Мужчина сбил подростка и попытался скрыться. 1 сентября несовершеннолетний скончался в больнице от полученных травм.

Суд вынес белгородцу обвинительный приговор и назначил наказание в виде семи лет заключения. Кроме того, его на 2,5 года лишили права водить транспортные средства.

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#Новости#Подросток#Суд#ДТП#Происшествия
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