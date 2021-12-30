С белгородского предпринимателя взыскали деньги за тяжёлый груз в Башкирии

Приставы наложили арест на шесть принадлежащих предпринимателю автомобилей, земельный участок и здание, а также запретили выезжать за пределы страны. Принятые меры подействовали на белгородца. Он выплатил задолженность в размере 414 тыс. рублей и исполнительский сбор в сумме 28 тыс. рублей.