С белгородского предпринимателя взыскали деньги за тяжёлый груз в Башкирии

Приставы взыскали с белгородского индивидуального предпринимателя более 400 тыс. рублей за перевозку тяжёлого груза в Башкирии. Согласно материалам дела, вес груза превысил допустимые нормы, а лицензии на перевозку не имелось.
На предпринимателя подали иск в белгородский арбитраж. Суд обязал его выплатить причинённый ущерб дорогам общего пользования в Башкирии, однако долги выплачивать белгородец не торопился.
Приставы наложили арест на шесть принадлежащих предпринимателю автомобилей, земельный участок и здание, а также запретили выезжать за пределы страны. Принятые меры подействовали на белгородца. Он выплатил задолженность в размере 414 тыс. рублей и исполнительский сбор в сумме 28 тыс. рублей.