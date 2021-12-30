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С белгородского предпринимателя взыскали деньги за тяжёлый груз в Башкирии

30 декабря 2021, 06:42
Фото: Бел.Ру
Принадлежавший белгородцу грузовик взвесили и выявили превышение допустимого веса груза. При этом специального разрешения на перевозку не имелось. Об этом сообщили в региональном УФССП.

Приставы взыскали с белгородского индивидуального предпринимателя более 400 тыс. рублей за перевозку тяжёлого груза в Башкирии. Согласно материалам дела, вес груза превысил допустимые нормы, а лицензии на перевозку не имелось.

На предпринимателя подали иск в белгородский арбитраж. Суд обязал его выплатить причинённый ущерб дорогам общего пользования в Башкирии, однако долги выплачивать белгородец не торопился.

Приставы наложили арест на шесть принадлежащих предпринимателю автомобилей, земельный участок и здание, а также запретили выезжать за пределы страны. Принятые меры подействовали на белгородца. Он выплатил задолженность в размере 414 тыс. рублей и исполнительский сбор в сумме 28 тыс. рублей.

#Новости#Штраф#Судебные приставы#Перевес#Общество
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