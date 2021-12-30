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Posted 30 декабря 2021, 07:41

Published 30 декабря 2021, 07:41

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

Олег Мантулин уволен из правительства Белгородской области

30 декабря 2021, 07:41
Сюжет
Губернатор
Об отставке секретаря регионального Совбеза сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. По его сведениям, чиновник перейдёт на новое место работы.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в telegram-канале сообщил об увольнении секретаря Совета безопасности Олега Мантулина. Как отметил Гладков, бывший член правительства уходит на другую работу.

Олег Мантулин работал секретарём регионального Совета безопасности с 2015 года. В октябре этого года у семьи чиновника также нашли квартиру, которая предоставлялась по договору найма жилого помещения, заключённому с правительством региона.

Мантулины приватизировали недвижимость на улицы Победы в Белгороде. Квартира перешла во владение дочери секретаря Совбеза. Сам Олег Мантулин и его жена от права на приватизацию отказались.

На новое место работы перешёл и Константин Курганский. Его назначили куратором по соцблоку после отставки скандально известной Наталии Зубаревой, у сына которой нашли квартиру площадью 149 кв. м, ранее принадлежавшую региону. Руководил работой по социальному блоку Курганский с 12 октября по 30 декабря этого года.

До назначения он возглавлял управление культуры Белгородской области, а ещё раньше руководил Центром молодёжных инициатив.

Ранее редакция «Бел.Ру» сообщила, что Курганский может уйти с места замгубернатора по соцблоку и вернуться в региональное управление культуры. Предполагалось, что его должность займёт председатель Белгородского городского совета Ольга Медведева. Тогда Курганский не смог прокомментировать информацию.

Также Гладков сообщил об уходе с поста начальника департамента образования Белгородской области Елены Тишиной. Чиновница уволилась на фоне скандала с новогодними подарками детям.

#Новости#Общество#Белгородская область#Правительство#Губернатор#Константин курганский#Вячеслав Гладков
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