Олег Мантулин уволен из правительства Белгородской области

Posted 30 декабря 2021, 07:41
Published 30 декабря 2021, 07:41
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в telegram-канале сообщил об увольнении секретаря Совета безопасности Олега Мантулина. Как отметил Гладков, бывший член правительства уходит на другую работу.
Олег Мантулин работал секретарём регионального Совета безопасности с 2015 года. В октябре этого года у семьи чиновника также нашли квартиру, которая предоставлялась по договору найма жилого помещения, заключённому с правительством региона.
Мантулины приватизировали недвижимость на улицы Победы в Белгороде. Квартира перешла во владение дочери секретаря Совбеза. Сам Олег Мантулин и его жена от права на приватизацию отказались.
На новое место работы перешёл и Константин Курганский. Его назначили куратором по соцблоку после отставки скандально известной Наталии Зубаревой, у сына которой нашли квартиру площадью 149 кв. м, ранее принадлежавшую региону. Руководил работой по социальному блоку Курганский с 12 октября по 30 декабря этого года.
До назначения он возглавлял управление культуры Белгородской области, а ещё раньше руководил Центром молодёжных инициатив.
Ранее редакция «Бел.Ру» сообщила, что Курганский может уйти с места замгубернатора по соцблоку и вернуться в региональное управление культуры. Предполагалось, что его должность займёт председатель Белгородского городского совета Ольга Медведева. Тогда Курганский не смог прокомментировать информацию.
Также Гладков сообщил об уходе с поста начальника департамента образования Белгородской области Елены Тишиной. Чиновница уволилась на фоне скандала с новогодними подарками детям.