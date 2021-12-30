Олег Мантулин уволен из правительства Белгородской области

На новое место работы перешёл и Константин Курганский. Его назначили куратором по соцблоку после отставки скандально известной Наталии Зубаревой, у сына которой нашли квартиру площадью 149 кв. м, ранее принадлежавшую региону. Руководил работой по социальному блоку Курганский с 12 октября по 30 декабря этого года.