Диспетчер автопарка похитила через фиктивные документы 2,6 млн рублей

Жительницу Новооскольского городского округа признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она воспользовалась своим служебным положением, подделала документы и похитила 2,6 млн рублей.
Обвиняемая работала диспетчером автопарка и имела доступ к документам. Она подготовила фиктивную документацию, по которой получала деньги от сторонних организаций. Денежные средства она потратила по своему усмотрению.
В суде поддержали обвинительное заключение прокурора. Её приговорили к 3,5 года лишения свободы. Реальное отбывание наказания ей отложили, поскольку у женщины есть малолетний ребёнок.