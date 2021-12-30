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Диспетчер автопарка похитила через фиктивные документы 2,6 млн рублей

30 декабря 2021, 09:09
Фото: Бел.Ру
Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Жительницу Новооскольского городского округа признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она воспользовалась своим служебным положением, подделала документы и похитила 2,6 млн рублей.

Обвиняемая работала диспетчером автопарка и имела доступ к документам. Она подготовила фиктивную документацию, по которой получала деньги от сторонних организаций. Денежные средства она потратила по своему усмотрению.

В суде поддержали обвинительное заключение прокурора. Её приговорили к 3,5 года лишения свободы. Реальное отбывание наказания ей отложили, поскольку у женщины есть малолетний ребёнок.

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