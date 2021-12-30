Белгородские гаишники сопроводили семью с младенцем из Воронежа в больницу

Автоинспекторы сопроводили семью с ребёнком из другого города. Младенцу стало плохо, и водитель попросил гаишников о помощи.
26 декабря по дороге М4 «Дон» к сотрудникам ДПС по Алексеевскому горокругу обратился водитель и попросил помощи. Мужчина рассказал, что семья живёт в Воронеже, а в Алексеевку они приехали в гости.
На обратном пути его девятимесячному сыну стало плохо. Водитель опасался за жизнь ребёнка, поэтому его нужно было доставить в больницу. Как добраться до ближайшего медучреждения, мужчина не знал.
Гаишники доложили о происшествии в дежурную часть. Автоинспекторы приняли решение сопроводить машину. Позже мальчику в больнице оказали необходимую помощь.