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Белгородские гаишники сопроводили семью с младенцем из Воронежа в больницу

30 декабря 2021, 11:07
Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области
Девятимесячному мальчику стало плохо, его было необходимо срочно доставить к медикам. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Автоинспекторы сопроводили семью с ребёнком из другого города. Младенцу стало плохо, и водитель попросил гаишников о помощи.

26 декабря по дороге М4 «Дон» к сотрудникам ДПС по Алексеевскому горокругу обратился водитель и попросил помощи. Мужчина рассказал, что семья живёт в Воронеже, а в Алексеевку они приехали в гости.

На обратном пути его девятимесячному сыну стало плохо. Водитель опасался за жизнь ребёнка, поэтому его нужно было доставить в больницу. Как добраться до ближайшего медучреждения, мужчина не знал.

Гаишники доложили о происшествии в дежурную часть. Автоинспекторы приняли решение сопроводить машину. Позже мальчику в больнице оказали необходимую помощь.

#Новости#Больница#Воронежцы#Семья#Младенец#Гибдд#Общество
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