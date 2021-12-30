Белгород стал одним из пяти городов России, где нет улицы Ленина

Posted 30 декабря 2021, 08:36
Published 30 декабря 2021, 08:36
Modified 1 декабря, 08:19
Updated 1 декабря, 08:19
Белгород стал одним из немногих городов, где нет улицы Ленина. Отсутствуют улицы, названные в честь политического деятеля, в Великом Новгороде, Владивостоке, Махачкале и Магасе. В последнем не нашлось ни одного «советского» названия. Объясняется это тем, что город появился в 1998 году.
РБК опубликовал рейтинг городов России, где сохранилось больше всего «советских» названий. Аналитики изучили, сколько по всей стране улиц, проспектов, площадей, переулков, названных в честь Октябрьской революции и коммунизма.
Так, больше всего объектов в честь Ленина нашлось в Москве — десять. В честь Михаила Калинина самое большое их количество имеется в Саратове — девять. В Калининграде при этом таких всего четыре. Объектов, названных в честь Сергея Кирова, больше всего нашлось в Омске — десять, а в самом Кирове таких их всего два. В Санкт-Петербурге нашлось четыре улицы, проспекта или площади, названных в честь Карла Маркса.
Кроме того, аналитики изучили количество улиц, которые назвали в честь Октябрьской революции и её юбилеев, а также с названием Советская. Так, больше всего «революционных» улиц нашли в Москве — 22. В соседнем Брянске их 14. Больше всего улиц с названием Советская аналитики обнаружили в Санкт-Петербурге — 27.
Исследовали отдельно и регионы. Больше всего «советских» названий сохранилось в Краснодарском крае, Свердловской области, Татарстане, Воронежской области и Башкирии. В соседнем регионе аналитики насчитали 1474 «советские» улицы.