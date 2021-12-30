Белгород стал одним из пяти городов России, где нет улицы Ленина

Так, больше всего объектов в честь Ленина нашлось в Москве — десять. В честь Михаила Калинина самое большое их количество имеется в Саратове — девять. В Калининграде при этом таких всего четыре. Объектов, названных в честь Сергея Кирова, больше всего нашлось в Омске — десять, а в самом Кирове таких их всего два. В Санкт-Петербурге нашлось четыре улицы, проспекта или площади, названных в честь Карла Маркса.