В Белгороде отремонтировали центр реабилитации «Милосердие и забота»

Posted 29 декабря 2021, 13:01
Published 29 декабря 2021, 13:01
Modified 1 декабря, 08:08
Updated 1 декабря, 08:08
Вячеслав Гладков проверил состояние центра реабилитации «Милосердие и забота», в который приезжал полгода назад. Ранее он поручал отремонтировать здание и прилегающую территорию.
В целом губернатор остался доволен результатом проведённых работ, однако поручил утеплить и облицевать фасад. Проконтролировать ремонт фасада поручено мэру Антону Иванову.
В социальном приюте оказывают помощь людям без определённого места жительства, беженцам, бывшим заключённым, нуждающимся в социальной адаптации и вынужденным переселенцам. Постояльцев обеспечивают питанием и вещами первой необходимости.
По поручению губернатора теперь в центре будет дежурить медик. Для проживающих закупят постельное бельё, одежду и две стиральные машины, которые используют в прачечных.
Напомним, социальный центр принимает тех, кто не может попасть в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. У многих постояльцев нет паспортов, кто-то не получает пенсию, а некоторые из них болеют. По этим причинам их не брали в дома престарелых.