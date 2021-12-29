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Posted 29 декабря 2021, 13:01

Published 29 декабря 2021, 13:01

Modified 1 декабря, 08:08

Updated 1 декабря, 08:08

В Белгороде отремонтировали центр реабилитации «Милосердие и забота»

29 декабря 2021, 13:01
Сюжет
Губернатор
В областном центре провели работы по ремонту реабилитационного центра «Милосердие и забота». Полгода назад объект глава региона поручил привести в надлежащее состояние. Об этом сообщили в областном правительстве.

Вячеслав Гладков проверил состояние центра реабилитации «Милосердие и забота», в который приезжал полгода назад. Ранее он поручал отремонтировать здание и прилегающую территорию.

В целом губернатор остался доволен результатом проведённых работ, однако поручил утеплить и облицевать фасад. Проконтролировать ремонт фасада поручено мэру Антону Иванову.

В социальном приюте оказывают помощь людям без определённого места жительства, беженцам, бывшим заключённым, нуждающимся в социальной адаптации и вынужденным переселенцам. Постояльцев обеспечивают питанием и вещами первой необходимости.

По поручению губернатора теперь в центре будет дежурить медик. Для проживающих закупят постельное бельё, одежду и две стиральные машины, которые используют в прачечных.

Напомним, социальный центр принимает тех, кто не может попасть в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. У многих постояльцев нет паспортов, кто-то не получает пенсию, а некоторые из них болеют. По этим причинам их не брали в дома престарелых.

#Новости#Город#Ремонт#Губернатор#Новости Белгорода#Милосердие и забота#Вячеслав Гладков
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