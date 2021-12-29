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Украинец на грузовике попался на белгородской таможне со свёртком марихуаны

29 декабря 2021, 09:51
Фото: Пресс-служба Белгородской таможни
Мужчину задержали пограничники. Против него возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе пограничного управления.

Гражданин Украины на грузовике пытался ввезти наркотики на территорию России. Его планам сбыться не удалось, поскольку в Нехотеевке его задержали пограничники.

В ходе досмотра в кабине грузовой машины обнаружили свёрток с марихуаной. Против гражданина соседней страны возбудили уголовное дело за контрабанду наркотических средств.

Напомним, под Белгородом ранее арестовали украинку, перевозившую сильнодействующие вещества. Женщину не стали выпускать с территории РФ в связи с риском, что она может скрыться от следствия. До этого её уже привлекали к ответственности за корыстные преступления в отношении пенсионеров.

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