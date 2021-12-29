Под Белгородом таксиста задержали за кражу денег и подмену телефона

Сотрудники ДПС задержали подозреваемого в краже водителя такси. Мужчина похитил 9 тыс. рублей и подменил телефон у уснувшего в машине пассажира.
Потерпевший обратился в полицию 27 декабря. Мужчина сообщил, что уснул в такси, а после возвращения домой обнаружил пропажу денег и телефона. Он рассказал, что подвозил его таксист на автомобиле «Лада Веста».
Задержали таксиста в Дубовом. Как выяснили правоохранители, после посещения ресторана потерпевший вызвал такси, заблаговременно оплатил поездку и уснул. Злоумышленник воспользовался ситуацией и забрал деньги у пассажира.
При задержании таксист попытался избавиться от улик и выбросил телефон в окно машины. Похищенное у мужчины изъяли. Против водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.