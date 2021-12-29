Под Белгородом перевернулась машина УФСИН

В Томаровке Белгородской области сегодня, 29 декабря, перевернулась машина. Как рассказывают очевидцы, автомобиль принадлежит УФСИН.
По предварительным данным, авария произошла на 25-м км дороги Белгород — Грайворон — Козинка в 11:15. Водитель не рассчитал скорость, машина съехала в кювет и перевернулась. В аварии пострадавших нет, сообщили в региональном УМВД.
«Бел.Ру» обратилось в пресс-службу УФСИН за комментарием.
Напомним, в Белгороде водитель Mercedes 30 метров протащил инспектора ДПС за машиной. Инцидент произошёл 26 декабря. По некоторым данным, водитель был пьян и не имел прав. Против него могут возбудить уголовное дело.