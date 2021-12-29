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Под Белгородом перевернулась машина УФСИН

29 декабря 2021, 10:30
Фото: Телеграм-канал "Жесть Белгород"
ДТП произошло у Томаровки 29 декабря. В аварии никто не пострадал.

В Томаровке Белгородской области сегодня, 29 декабря, перевернулась машина. Как рассказывают очевидцы, автомобиль принадлежит УФСИН.

По предварительным данным, авария произошла на 25-м км дороги Белгород — Грайворон — Козинка в 11:15. Водитель не рассчитал скорость, машина съехала в кювет и перевернулась. В аварии пострадавших нет, сообщили в региональном УМВД.

«Бел.Ру» обратилось в пресс-службу УФСИН за комментарием.

Напомним, в Белгороде водитель Mercedes 30 метров протащил инспектора ДПС за машиной. Инцидент произошёл 26 декабря. По некоторым данным, водитель был пьян и не имел прав. Против него могут возбудить уголовное дело.

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