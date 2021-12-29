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Posted 29 декабря 2021, 14:19

Published 29 декабря 2021, 14:19

Modified 18 сентября 2022, 14:37

Updated 18 сентября 2022, 14:37

Мы вместе выбрали лучших студентов Фонда «Поколение»

29 декабря 2021, 14:19
Сюжет
Выплаты
Голосование и подведение итогов определения победителей стипендии «Лучший студент года» Фонда «Поколение» Андрея Скоча завершилось.

Обладателями заслуженного поощрения за хорошую учёбу и активное участие в спортивной, а также общественной жизни стали 30 студентов со всей Белгородской области.

Победители проделали большой путь и, получив поддержку жителей области, смогли стать обладателями почётного звания «Лучший студент года». Конкурсантам предстояло удивить жителей региона своими способностями, целеустремлённостью и большой силой воли. Важно было не только заниматься любимым делом, но и не сидеть на месте, а достойно и ярко рассказать о своих достижениях, найти одобрение белгородцев.

Участвовать в конкурсе смогли 132 студента из 58 учебных заведений региона. Стипендия Фонда «Поколение» особенно любима студентами, ведь в ней оцениваются не только результаты учёбы, но и участие в культурной и общественной жизни. Причём получать стипендию «Поколения» могут как бюджетники, так и те, кто учится на коммерческой основе. По словам лауреатов, важны не столько сами деньги, но и тот факт, что это хороший ориентир работодателям, которые заинтересованы в квалифицированных и активных сотрудниках.

Размер стипендии весьма солидный — обладатели первой степени получают двадцать тысяч, а второй степени — пятнадцать тысяч рублей ежемесячно.

Обладателями первой степени стали:

  • Кротова Анастасия из НИУ «БелГУ»,
  • Путилина Екатерина из БЮИ МВД России,
  • Волоконская Мария из Губкинского филиала БГИИК,
  • Ильичев Иван из СТИ НИТУ «МИСиС»,
  • Чуев Вячеслав из НИУ «БелГУ»,
  • Ширина Алина из НИУ «БелГУ»,
  • Баланчуков Дмитрий из НИУ «БелГУ»,
  • Осипов Константин из НИУ «БелГУ»,
  • Харченко Анна из БЮИ МВД России,
  • Бурлуцкая Влада из БГТУ им. В. Г. Шухова,
  • Щеткин Денис из Валуйского колледжа,
  • Андросова Марта из БУКЭП,
  • Дерябина Параскева из НИУ «БелГУ» Медицинский колледж,
  • Дмитрик Екатерина из СТИ НИТУ МИСиС,
  • Дуброва Владислав из НИУ «БелГУ».

Обладателями второй степени стали:

  • Токарев Владимир из БГТУ им В. Г. Шухова,
  • Дубино Анастасия из БГТУ им В. Г. Шухова,
  • Травкина Анна из Белгородского ГАУ им В. Я. Горина,
  • Барабаш Артём из БГТУ им В. Г. Шухова,
  • Новикова Анна из Белгородского ГАУ им. В. Я. Горина,
  • Петровский Антон из БГТУ им. В. Г. Шухова,
  • Пивовар Людмила из БГИИК,
  • Патраханов Евгений из НИУ «БелГУ»,
  • Дурнева Наталья из БЮИ МВД России,
  • Толстенко Галина из Белгородского ГАУ им. В. Я. Горина,
  • Войтович Анна из Валуйского колледжа,
  • Билоушенко Игорь из БГТУ им. В. Г. Шухова,
  • Михайлов Илья из СОФ МГРИ РГГРУ,
  • Кахтур Константин из НИУ «БелГУ»,
  • Раевский Николай из Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса.

За период существования стипендии более 96 миллионов рублей было направлено Фондом «Поколение» Андрея Скоча на поддержку талантливых студентов. Как признают сами студенты, для работодателя диплом Фонда «Поколение» «Лучший студент года» — это большой плюс при трудоустройстве.

По традиции торжественное вручение именных сертификатов и чествование победителей при послаблении ограничений приурочат к окончанию сессии и празднованию Дня студента.

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