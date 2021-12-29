Мы вместе выбрали лучших студентов Фонда «Поколение»

Posted 29 декабря 2021, 14:19
Published 29 декабря 2021, 14:19
Modified 18 сентября 2022, 14:37
Updated 18 сентября 2022, 14:37
Обладателями заслуженного поощрения за хорошую учёбу и активное участие в спортивной, а также общественной жизни стали 30 студентов со всей Белгородской области.
Победители проделали большой путь и, получив поддержку жителей области, смогли стать обладателями почётного звания «Лучший студент года». Конкурсантам предстояло удивить жителей региона своими способностями, целеустремлённостью и большой силой воли. Важно было не только заниматься любимым делом, но и не сидеть на месте, а достойно и ярко рассказать о своих достижениях, найти одобрение белгородцев.
Участвовать в конкурсе смогли 132 студента из 58 учебных заведений региона. Стипендия Фонда «Поколение» особенно любима студентами, ведь в ней оцениваются не только результаты учёбы, но и участие в культурной и общественной жизни. Причём получать стипендию «Поколения» могут как бюджетники, так и те, кто учится на коммерческой основе. По словам лауреатов, важны не столько сами деньги, но и тот факт, что это хороший ориентир работодателям, которые заинтересованы в квалифицированных и активных сотрудниках.
Размер стипендии весьма солидный — обладатели первой степени получают двадцать тысяч, а второй степени — пятнадцать тысяч рублей ежемесячно.
Обладателями первой степени стали:
Обладателями второй степени стали:
За период существования стипендии более 96 миллионов рублей было направлено Фондом «Поколение» Андрея Скоча на поддержку талантливых студентов. Как признают сами студенты, для работодателя диплом Фонда «Поколение» «Лучший студент года» — это большой плюс при трудоустройстве.
По традиции торжественное вручение именных сертификатов и чествование победителей при послаблении ограничений приурочат к окончанию сессии и празднованию Дня студента.