Корпорация ЖБК-1 поздравила с Новым годом воспитанников Разуменского дома детства

На мероприятии присутствовали глава Белгородского района Владимир Перцев, генеральный директор ООО СЗ «УК ЖБК-1» Александр Селиванов, и директор Разуменского дома детства Андрей Негомодзянов. Вначале руководители посетили Дом молодежи, в котором воспитанники учреждения получают навыки самостоятельной жизни. Этот проект успешно работает уже 13 лет. В отдельном здании ребята — выпускники под присмотром воспитателей сами готовят, стирают, убирают, оплачивают коммунальные услуги. Это позволит им в будущем успешно социализироваться.
Генеральный директор ООО СЗ «УК ЖБК-1» Александр Селиванов рассказал о значимости сопровождения выпускников детского дома после получения ими жилья:
«Еще одна важная задача, кроме подготовки к самостоятельному проживанию, это комплексное сопровождение этих ребят различными службами. Рядом с ними должны быть специалисты, которые будут помогать выпускнику адаптироваться к новым условиям».
По словам главы Белгородского района Владимира Перцева, подобную практику следует внедрять в муниципалитете. «Я полностью поддерживаю предложение. Мы вместе с управлением социальной зашиты района создадим такую службу, которая будет надежным помощником в период взросления нашим выпускникам. Без внимания они не останутся», — заявил глава района.
Далее гости переместились в основное здание, где их ждал праздничный концерт. Директор Разуменского дома детства Андрей Негомодзянов:
«Новый год — это сказка, это предвкушение каких-то подарков. Естественно, мы, даже взрослые тоже ждём и верим в чудо. Наши дети готовились, к сожалению, в этом году из-за коронавирусных мероприятий мы не отмечали день рождение детского дома. Поэтому попробуем соединить сразу два замечательных события — и день рождение детского дома, и праздник Новый год».
Разуменскому детскому дому в этом году исполнилось 26 лет. Сейчас в учреждении находится 25 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Все ребята приняли участие в праздничном мероприятии.
Воспитанники показали гостям небольшое представление. ЖБК-1 приготовило для собравшихся новогодний сюрприз — номера с участием фокусников и аниматоров. Встреча завершилась хороводом с главным символом праздника — Дедом Морозом, а после была бумажная дискотека, которая вызвала неописуемый восторг у малышей. Каждый ребенок получил подарок, о которым мечтал и писал в открытке Деду Морозу. Собрать подарки помогли сотрудники ЖБК-1.Праздник получился по настоящему волшебным.