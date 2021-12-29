Корпорация ЖБК-1 поздравила с Новым годом воспитанников Разуменского дома детства

«Новый год — это сказка, это предвкушение каких-то подарков. Естественно, мы, даже взрослые тоже ждём и верим в чудо. Наши дети готовились, к сожалению, в этом году из-за коронавирусных мероприятий мы не отмечали день рождение детского дома. Поэтому попробуем соединить сразу два замечательных события — и день рождение детского дома, и праздник Новый год».