Как Белгород боролся с сильным снегом и чего ожидать от фестиваля вареников — 2022

Не лучше ситуация была и в муниципалитетах. Так, в Палатово Красногвардейского района из-за того, что не успели вовремя расчистить дороги, на свой первый утренник не смог попасть ребёнок. Оказалось, что в селе есть только один трактор для уборки: его утром отправили в другое село, чтобы помочь вытащить застрявший автобус. История в итоге закончилась хорошо: девочке обещали устроить персональный праздник, а в Палатово должны были направить на помощь технику для расчистки.