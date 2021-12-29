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Как Белгород боролся с сильным снегом и чего ожидать от фестиваля вареников — 2022

29 декабря 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
29 декабря областной центр и регион накрыл снегопад — без происшествий и инцидентов не обошлось. Сегодня же губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности грядущего фестиваля вареников, а глава Госжилнадзора Михаил Бредихин рассказал, сколько УК остались без домов.

Город замело

Утро 29 декабря в Белгороде началось с борьбы с последствиями снегопада. Осадки шли с вечера 28 декабря, поэтому работы у коммунальщиков было достаточно. На фоне снегопада в городе случилось несколько ДТП, водители жаловались на пробки.

Не лучше ситуация была и в муниципалитетах. Так, в Палатово Красногвардейского района из-за того, что не успели вовремя расчистить дороги, на свой первый утренник не смог попасть ребёнок. Оказалось, что в селе есть только один трактор для уборки: его утром отправили в другое село, чтобы помочь вытащить застрявший автобус. История в итоге закончилась хорошо: девочке обещали устроить персональный праздник, а в Палатово должны были направить на помощь технику для расчистки.

Судя по прогнозу синоптиков, 30 декабря в регионе метели не ожидается.

Белгород борется с сильным снегопадом: фото
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Вареники и кавээнщики

В январе 2022 года фестиваль вареников в Белгороде состоится. Попробовать блюдо горожане смогут не только на Соборной площади, но и в Центральном парке. Угощать планируют варениками с творожной, картофельной, капустной начинками, а также приготовленными по оригинальным рецептам.

В фестивале участвовать будут все районы и горокруга Белгородской области: каждый из них представит свой вариант блюда. Кроме этого, в парке Победы кулинарное шоу проведут кавээнщики команды «Триод и Диод».

На фестивале вареников в Белгороде кулинарное шоу проведёт команда КВН «Триод и Диод»
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Какие УК остались без домов

В Белгородской области две управляющие компании остались без домов — УК «ПСК Главбелстрой» и «Веста». Об этом рассказал глава регионального Госжилнадзора Михаил Бредихин.

УК «Сантехподрядчик» потеряла шесть МКД. Сменить управляющую компанию удалось и жителям дома № 30 на улице Чапаева.

В Белгородской области две управляющие компании полностью остались без домов
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