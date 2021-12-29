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Белгородцы получат в 2022 году социальные карты со всеми льготами и бонусами

29 декабря 2021, 12:13
Фото: ИА "Бел.Ру"
В Белгородской области планируют запустить социальную карту для льготников. В карте объединят все бонусы и льготы для жителей региона. Об этом рассказал начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

В 2022 году в регионе планируют создать социальную карту, которая объединит все льготы и бонусы для жителей области.

Несколько лет назад мы ушли от бумажных талонов в транспорте. Мне кажется, что уже даже никто не помнит, как было раньше. Все также пользуются банковской картой при получении льгот. Планируем запустить единую социальную карту, которой можно будет оплатить все льготные услуги.Евгений Мирошников

По словам Мирошникова, только в Белгороде проживает около 80 тыс. людей льготной категории, после создания такой карты им нужно будет её только зарегистрировать: «Задача, чтобы все различные сервисы, льготы и бонусы для определённой группы граждан были доступны в этой одной карте. Тогда уже не потребуется никаких дополнительных действий — куда-то идти, что-то оформлять. Достаточно будет всего лишь раз зарегистрировать эту банковскую карту, и тогда человек будет иметь возможность получать те льготы, которые у нас есть в регионе».

Стоит также отметить, что в регионе планировали ввести социальные карты на продукты.

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#Новости#Льготы#Карта#Евгений Мирошников#Эксклюзив#Общество
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