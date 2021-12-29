Белгородцы получат в 2022 году социальные карты со всеми льготами и бонусами

По словам Мирошникова, только в Белгороде проживает около 80 тыс. людей льготной категории, после создания такой карты им нужно будет её только зарегистрировать: «Задача, чтобы все различные сервисы, льготы и бонусы для определённой группы граждан были доступны в этой одной карте. Тогда уже не потребуется никаких дополнительных действий — куда-то идти, что-то оформлять. Достаточно будет всего лишь раз зарегистрировать эту банковскую карту, и тогда человек будет иметь возможность получать те льготы, которые у нас есть в регионе».