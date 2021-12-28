Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В столичном метро запустили новогодний поезд

28 декабря 2021, 14:47
Фото: Москва.ру
Украшенные вагоны ездят по Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщает «Москва.ру».

С 24 декабря в Москве по «фиолетовой» ветке метро начал курсировать украшенный к Новому году поезд. Ездить он будет вплоть до 30 января 2022 года, пишут в издании.

Как сообщают в московском дептрансе, локомотив украсили праздничным венком, а внутри состава развесили гирлянды, новогодние шары и еловые лапы. Ездит поезд по Таганско-Краснопресненской линии.

Напомним, в Белгороде новогодний общественный транспорт появился ещё раньше. С середины декабря по маршруту № 15 курсирует украшенный к праздникам автобус. На окна внутри повесили гирлянду-сетку, а рядом с валидатором возле передней двери поставили украшенную ёлку. Кроме того, в областном центре к Новому году украсили электробус.

Материалы по теме
По улицам Белгорода ездит новогодний автобус с ёлкой внутри По Белгороду ездит новогодний автобус с ёлкой внутри
#Новости#Новый год#Москва#Метро#Поезд#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18