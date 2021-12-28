В столичном метро запустили новогодний поезд

С 24 декабря в Москве по «фиолетовой» ветке метро начал курсировать украшенный к Новому году поезд. Ездить он будет вплоть до 30 января 2022 года, пишут в издании.
Как сообщают в московском дептрансе, локомотив украсили праздничным венком, а внутри состава развесили гирлянды, новогодние шары и еловые лапы. Ездит поезд по Таганско-Краснопресненской линии.
Напомним, в Белгороде новогодний общественный транспорт появился ещё раньше. С середины декабря по маршруту № 15 курсирует украшенный к праздникам автобус. На окна внутри повесили гирлянду-сетку, а рядом с валидатором возле передней двери поставили украшенную ёлку. Кроме того, в областном центре к Новому году украсили электробус.