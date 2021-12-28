Белгородский свинокомплекс «Сибагро» поздравил детей сотрудников с Новым годом

В подарочный набор входят конфеты, познавательная книга с раскрасками «Я тигр» и настольная игра для всех возрастов «Путешествие по Холдингу». Кроме того, в праздничные дни семьи сотрудников пригласили посетить театрализованные новогодние праздники в местном Доме культуры.
Новый год всегда дарит ощущение сказки и ожидания чуда. Мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы дети наших сотрудников надолго запомнили теплоту и сердечность этого атмосферного зимнего праздника. Надеемся, у нас получилось.Леонид Мартынов, директор предприятия
Также представители компании вручили подарки 225 детям проживающим в селах Роговатое и Хорошилово, в их числе дети-инвалиды, многодетные и неполные семьи.