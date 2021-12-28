Белгородский свинокомплекс «Сибагро» поздравил детей сотрудников с Новым годом

Новый год всегда дарит ощущение сказки и ожидания чуда. Мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы дети наших сотрудников надолго запомнили теплоту и сердечность этого атмосферного зимнего праздника. Надеемся, у нас получилось.Леонид Мартынов, директор предприятия