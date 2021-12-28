Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородский свинокомплекс «Сибагро» поздравил детей сотрудников с Новым годом

28 декабря 2021, 12:44
Фото: «Сибагро»
Накануне Нового года празднично оформленные подарки получили 935 детей работников компании «Сибагро» в Белгородской области.

В подарочный набор входят конфеты, познавательная книга с раскрасками «Я тигр» и настольная игра для всех возрастов «Путешествие по Холдингу». Кроме того, в праздничные дни семьи сотрудников пригласили посетить театрализованные новогодние праздники в местном Доме культуры.

Новый год всегда дарит ощущение сказки и ожидания чуда. Мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы дети наших сотрудников надолго запомнили теплоту и сердечность этого атмосферного зимнего праздника. Надеемся, у нас получилось.Леонид Мартынов, директор предприятия

Также представители компании вручили подарки 225 детям проживающим в селах Роговатое и Хорошилово, в их числе дети-инвалиды, многодетные и неполные семьи.

Материалы по теме
Компания «Сибагро» в Белгородской области обновила парк техники на 160 млн рублейОбновление производства: на белгородском свинокомплексе «Сибагро» начата санацияВ растениеводческом подразделении «Сибагро» пополнение спецтехники
#Новости#Подарки#Новый год#Сибагро#Предприятие#Поздравление#Новости компаний#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18