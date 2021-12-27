В суд на Яковлевский ГОК подали два иска о возмещении морального вреда

На предприятие подали два иска в суд о возмещении ущерба. Оба дела связаны с компенсацией морального вреда в связи с влиянием на жизнь и здоровье.
Один из исков в суд зарегистрировали 17 ноября. Собеседование сторон по делу будет проходить завтра, 28 декабря. Другой иск подали 9 декабря. Его обсуждение начнётся 11 января 2022 года.
Напомним, ранее судили работника Яковлевского ГОКа за грубое нарушение требований промышленной безопасности. Согласно решению мирового судьи, начальника подземного рудника Дениса Остапенко приговорили к годовой дисквалификации. Он решение обжаловал и теперь должен заплатить 50 тыс. рублей административного штрафа.
ИА «Бел.Ру» обратилось в пресс-службу Яковлевского ГОКа с официальным запросом по информации.