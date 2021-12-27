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Приятель гостившего в Белгороде югорчанина притворился женщиной и шантажировал его

27 декабря 2021, 14:50
Фото: Бел.Ру
Житель Ханты-Мансийского автономного округа обманным путём похитил у своего знакомого 173 тыс. рублей, представившись женщиной в соцсетях. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Белгороде в отдел полиции обратился 31-летний житель ХМАО и рассказал, что перечислил на неизвестные счета 173 тыс. рублей. В Белгородскую область мужчина приехал погостить у родителей.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 28-летний приятель потерпевшего, проживающий в Ханты-Мансийском АО. Белгородские оперативники изобличили его в ходе служебной командировки.

Злоумышленник написал товарищу с фейковой страницы от имени девушки. Позже подозреваемый спровоцировал конфликт с потерпевшим и начал писать последнему уже от имени брата женщины. Под различными предлогами он требовал с потерпевшего перечислять деньги за якобы нанесённую сестре обиду.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.

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#Новости#Югра#Соцсети#Шантаж#Мошенничество#Происшествия
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