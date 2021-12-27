Приятель гостившего в Белгороде югорчанина притворился женщиной и шантажировал его

В Белгороде в отдел полиции обратился 31-летний житель ХМАО и рассказал, что перечислил на неизвестные счета 173 тыс. рублей. В Белгородскую область мужчина приехал погостить у родителей.
Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 28-летний приятель потерпевшего, проживающий в Ханты-Мансийском АО. Белгородские оперативники изобличили его в ходе служебной командировки.
Злоумышленник написал товарищу с фейковой страницы от имени девушки. Позже подозреваемый спровоцировал конфликт с потерпевшим и начал писать последнему уже от имени брата женщины. Под различными предлогами он требовал с потерпевшего перечислять деньги за якобы нанесённую сестре обиду.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.