Приятель гостившего в Белгороде югорчанина притворился женщиной и шантажировал его

Злоумышленник написал товарищу с фейковой страницы от имени девушки. Позже подозреваемый спровоцировал конфликт с потерпевшим и начал писать последнему уже от имени брата женщины. Под различными предлогами он требовал с потерпевшего перечислять деньги за якобы нанесённую сестре обиду.