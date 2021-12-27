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Posted 27 декабря 2021, 08:55

Published 27 декабря 2021, 08:55

Modified 1 декабря, 08:25

Updated 1 декабря, 08:25

На новогодних каникулах детей из неблагополучных семей будут кормить в школах

27 декабря 2021, 08:55
Сюжет
Дети
Такое поручение дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пункты питания организуют в школах муниципалитетов, питание будет бесплатным.

На новогодних каникулах дети из неблагополучных семей в Белгородской области получат горячее питание. Обеды будут подавать в одной из школ в каждом муниципальном образовании.

Что такое новогодние каникулы в этот период времени? Это фактически брошенные дети, которые предоставлены сами себе. В этот период в неблагополучных семьях зачастую создаются условия для преступлений. Например, ребёнку нечего есть, он идёт в магазин и ворует. Уголовное преступление, и всё — жизнь под откос. Профилактика очень простая. Все эти семьи состоят у нас с вами на учёте. Всё, что нужно сделать — покормить ребёнка. Брошенных детей не должно быть на улице совсем. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор отметил, что регион готов помочь муниципалитету с финансированием работы столовых, если в этом будет необходимость.

Контрольное управление должно выяснить, сколько детей нуждается в горячем питании, а также сообщить главе региона, в каких школах будут подавать обеды.

Окончательный список с номерами учебных заведений, где детей из неблагополучных семей будут бесплатно кормить, губернатор опубликует 30 декабря на своих страницах в соцсетях.

Ранее обеды для детей из трудных семей организовывали летом. Тогда только в Белгороде чиновники насчитали 32 несовершеннолетних, которые нуждаются в бесплатном горячем питании. Помимо еды дети получили и культурный досуг — их сводили в кино, зоопарк, динопарк и «Мастерславль».

#Новости#Общество#Белгородская область#Дети#Губернатор#Эксклюзив#Питание#Вячеслав Гладков#Неблагополучные семьи
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