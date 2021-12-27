На новогодних каникулах детей из неблагополучных семей будут кормить в школах

Что такое новогодние каникулы в этот период времени? Это фактически брошенные дети, которые предоставлены сами себе. В этот период в неблагополучных семьях зачастую создаются условия для преступлений. Например, ребёнку нечего есть, он идёт в магазин и ворует. Уголовное преступление, и всё — жизнь под откос. Профилактика очень простая. Все эти семьи состоят у нас с вами на учёте. Всё, что нужно сделать — покормить ребёнка. Брошенных детей не должно быть на улице совсем. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области