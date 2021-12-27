По результатам прошлого года в компании не было никаких сокращений зарплаты, сообщил Давыдов. При этом на предприятии начали реализовать программу по повышению благосостояния сотрудников. Так, каждый год ожидается повышение зарплаты выше уровня инфляции. В результате средняя зарплата за этот год составила 54 373 рубля, что выше на 15,8%, чем в 2020 году. Об этом пишет rg.ru.
Давыдов отметил, что это намного выше среднего уровня зарплат по республике и Стерлитамаку. С начала следующего года рост зарплаты составит от 8,6% до 12,5%, в зависимости от категории работников. Зарплаты работникам низового уровня проиндексируются в первую очередь.
Помимо этого, каждый сотрудник предприятия получит 13-ю зарплату в размере не меньше расчетной месячной зарплаты. Этого удалось добиться благодаря высоким показателям работы. Общий объем выпущенной продукции увеличился на 20%. Благодаря этому выручка увеличилась до 58,9 миллиарда рублей, а прибыль составила 15 миллиардов рублей.
Давыдов отмечает, что таким успехам способствовали модернизация производства и внедрение новых технологий. На эти цели БСК затрачивает каждый год три миллиарда рублей. В 2021 году она реконструировала производство пищевой соды. Также был поставлен новый винтовой компрессор за 500 миллионов рублей, увеличивающий объемы производства и улучшающий качество продукции, установлена техника для мониторинга за воздухом и водными объектами.
По мнению Давыдова, БСК является первым предприятием в России, где была разработана и внедрена технология разделения дистиллерной жидкости (отход содового производства) на твердую и жидкую фракции и придумано, как в дальнейшем их использовать.
Также одной из главных причин рекордных показателей является поддержка со стороны федеральных структур и руководства республики. Это позволило увеличить уровень эффективности управленческих решений.
Кроме этого, основной причиной такого успеха Давыдов считает людей. Социальный пакет предприятия — один из самых лучших. Коллективный договор занял первое место в республиканском конкурсе. Действие договора охватывает 50 тысяч сотрудников, среди которых и дети работников, и ветераны предприятия. На коллективный договор было потрачено больше 2,5 миллиарда рублей.