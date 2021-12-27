По результатам прошлого года в компании не было никаких сокращений зарплаты, сообщил Давыдов. При этом на предприятии начали реализовать программу по повышению благосостояния сотрудников. Так, каждый год ожидается повышение зарплаты выше уровня инфляции. В результате средняя зарплата за этот год составила 54 373 рубля, что выше на 15,8%, чем в 2020 году. Об этом пишет rg.ru.