В Роскачестве рассказали, кому не стоит есть красную икру

Тем не менее, не всем следует употреблять деликатес в пищу. В красной икре содержится много соли, поэтому даже тем, у кого нет проблем со здоровьем, следует ограничиться 1-2 чайными ложками в сутки. Специалисты не рекомендуют есть икру тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой и печенью.