В Роскачестве рассказали, кому не стоит есть красную икру

Posted 24 декабря 2021, 17:00
Published 24 декабря 2021, 17:00
Modified 1 декабря, 08:07
Updated 1 декабря, 08:07
Красная икра — традиционное угощение россиян на Новый год. Продукт содержит полезные витамины и микроэлементы. Употребление икры помогает укрепить иммунитет и улучшить кровообращение. В Роскачестве рассказали, кому и когда следует её есть.
Тем не менее, не всем следует употреблять деликатес в пищу. В красной икре содержится много соли, поэтому даже тем, у кого нет проблем со здоровьем, следует ограничиться 1-2 чайными ложками в сутки. Специалисты не рекомендуют есть икру тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой и печенью.
Икра достаточно калорийна, поэтому есть её следует с утра. Отличным вариантом завтрака станет икра в сочетании с галетой или хрустящим тостом с творожным сыром. Неплохо с икрой сочетаются листья салата. Не стоит есть икру с мясом, острыми приправами и сладостями.
Сейчас на российском рынке наиболее распространёнными видами икры являются икра нерки, горбуши, кеты, форели и заменители продукта. Их изготавливают из полисахаридов бурых водорослей.
Хранить икру рекомендуется в стекле или жестяной банке при температуре минус 4-6 градусов. В таких условиях продукт может храниться до 12 месяцев. В пластиковой таре деликатес сохранится в течение трёх недель, а купленная на развес икра хранится в домашних условиях не более недели. Срок годности открытой жестяной банки икры составляет 5-6 часов. Чтобы сохранить продукт в холодильнике на 1-2 дня, его следует переложить в ёмкость с плотной крышкой.
Икру можно и заморозить. Подготовленный продукт нужно разложить по контейнерам с плотными крышками, поместить в морозилку. По мере хранения следует следить, чтобы не было перепадов температуры. Чтобы продукт сохранил вкус, размораживать его нужно поместить в основную камеру холодильника и подождать несколько часов.