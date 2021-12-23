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Posted 23 декабря 2021, 05:36

Published 23 декабря 2021, 05:36

Modified 1 декабря, 08:18

Updated 1 декабря, 08:18

В Белгородской области заменили 182 лифта

23 декабря 2021, 05:36
Сюжет
Губернатор
На эти цели было направлено 400 млн рублей. В новых кабинах установили увеличенные двери, что важно для маломобильных жителей и родителей с детскими колясками, отметил губернатор в соцсети.

В Белгородской области выполнили программу 2021 года по замене лифтов. Специалисты оборудовали 182 новых современных экономичных лифта в 52 многоквартирных домах Белгорода, Старого Оскола и Алексеевки за 400 млн рублей.

В новых кабинах лифтов установили увеличенные двери для комфорта маломобильных граждан и жителей с детскими колясками.

В соцсети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в 2022 году в регионе заменят ещё 264 лифта в 73 домах. На это из областной казны выделят более 588 млн рублей.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Лифт#Замена#Вячеслав Гладков
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