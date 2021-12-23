В Белгородской области заменили 182 лифта

Posted 23 декабря 2021, 05:36
Published 23 декабря 2021, 05:36
Modified 1 декабря, 08:18
Updated 1 декабря, 08:18
В Белгородской области выполнили программу 2021 года по замене лифтов. Специалисты оборудовали 182 новых современных экономичных лифта в 52 многоквартирных домах Белгорода, Старого Оскола и Алексеевки за 400 млн рублей.
В новых кабинах лифтов установили увеличенные двери для комфорта маломобильных граждан и жителей с детскими колясками.
В соцсети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в 2022 году в регионе заменят ещё 264 лифта в 73 домах. На это из областной казны выделят более 588 млн рублей.