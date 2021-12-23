В Белгородской области уничтожили 264 кг украинской сырокопчёной колбасы

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Как пояснили в пресс-службе таможни, ввоз этой продукции в РФ запрещён. Товар обнаружили в остановленном легковом автомобиле.

Белгородские таможенники и автоинспекторы остановили для проверки легковой автомобиль. В нём обнаружили 264 кг сырокопчёной колбасы украинского производства. Ввоз этого товара в РФ запрещён. Поэтому колбасу изъяли и уничтожили на специальном полигоне. Ранее гражданину Украины не разрешили вывезти из Белгородской области 15 кг красной икры и 7 кг копчёной горбуши. Против мужчины завели административное дело за недекларирование товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). В другом случае трое мужчин планировали переместить через границу 11 тыс. пачек сигарет Marlboro. Их задержали в Грайворонском горокруге.