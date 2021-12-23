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Posted 23 декабря 2021, 09:07

Published 23 декабря 2021, 09:07

Modified 1 декабря, 08:02

Updated 1 декабря, 08:02

В Белгородской области уничтожили 264 кг украинской сырокопчёной колбасы

23 декабря 2021, 09:07
Сюжет
Фотофакт
Как пояснили в пресс-службе таможни, ввоз этой продукции в РФ запрещён. Товар обнаружили в остановленном легковом автомобиле.

Белгородские таможенники и автоинспекторы остановили для проверки легковой автомобиль. В нём обнаружили 264 кг сырокопчёной колбасы украинского производства.

Ввоз этого товара в РФ запрещён. Поэтому колбасу изъяли и уничтожили на специальном полигоне.

Ранее гражданину Украины не разрешили вывезти из Белгородской области 15 кг красной икры и 7 кг копчёной горбуши. Против мужчины завели административное дело за недекларирование товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ).

В другом случае трое мужчин планировали переместить через границу 11 тыс. пачек сигарет Marlboro. Их задержали в Грайворонском горокруге.

#Новости#Общество#Белгородская область#Таможня#Фотофакт#Украина#Колбаса
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