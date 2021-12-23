В Белгородской области уничтожили 264 кг украинской сырокопчёной колбасы

Posted 23 декабря 2021, 09:07
Published 23 декабря 2021, 09:07
Modified 1 декабря, 08:02
Updated 1 декабря, 08:02
Белгородские таможенники и автоинспекторы остановили для проверки легковой автомобиль. В нём обнаружили 264 кг сырокопчёной колбасы украинского производства.
Ввоз этого товара в РФ запрещён. Поэтому колбасу изъяли и уничтожили на специальном полигоне.
Ранее гражданину Украины не разрешили вывезти из Белгородской области 15 кг красной икры и 7 кг копчёной горбуши. Против мужчины завели административное дело за недекларирование товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ).
В другом случае трое мужчин планировали переместить через границу 11 тыс. пачек сигарет Marlboro. Их задержали в Грайворонском горокруге.