Школам и колледжам Белгородской области передали новые автобусы

Posted 23 декабря 2021, 10:14
Published 23 декабря 2021, 10:14
Modified 1 декабря, 08:11
Updated 1 декабря, 08:11
Автобусы получили школы Грайворонского горокруга, Борисовского, Корочанского, Прохоровского районов, колледжи и техникумы Белгорода, Алексеевского, Валуйского, Старооскольского, Яковлевского горокругов, Вейделевского и Чернянского районов.
В транспорте есть ограничители максимальной скорости до 60 км/ч, регулируемые ремни безопасности, цифровые тахографы, отопители салона. Обновили автобусы в том числе по нацпроекту «Образование».
В 2021 году всего для региона приобрели 186 автобусов на 500 млн рублей. В следующем году планируется закупить ещё 132 машины на сумму более 400 млн рублей, деньги возьмут из областного бюджета.