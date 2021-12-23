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Posted 23 декабря 2021, 10:14

Published 23 декабря 2021, 10:14

Modified 1 декабря, 08:11

Updated 1 декабря, 08:11

Школам и колледжам Белгородской области передали новые автобусы

23 декабря 2021, 10:14
Сюжет
Школы
Транспорт оборудован ограничителем максимальной скорости, регулируемыми ремнями безопасности, цифровыми тахографами, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего регион закупил 186 автобусов на 500 млн рублей.

Автобусы получили школы Грайворонского горокруга, Борисовского, Корочанского, Прохоровского районов, колледжи и техникумы Белгорода, Алексеевского, Валуйского, Старооскольского, Яковлевского горокругов, Вейделевского и Чернянского районов.

В транспорте есть ограничители максимальной скорости до 60 км/ч, регулируемые ремни безопасности, цифровые тахографы, отопители салона. Обновили автобусы в том числе по нацпроекту «Образование».

В 2021 году всего для региона приобрели 186 автобусов на 500 млн рублей. В следующем году планируется закупить ещё 132 машины на сумму более 400 млн рублей, деньги возьмут из областного бюджета.

#Новости#Общество#Белгородская область#Школьный автобус#Школы#Касается каждого#Колледж#Техникум
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