Россияне предпочитают страховать имущество в ВСК

«Несмотря на влияние пандемии на финансовый сектор, ВСК продолжает демонстрировать уверенный рост сборов в целевых сегментах. Цифровизация на данный момент является для ВСК ключевым направлением развития, и станет драйвером дальнейшего роста компании, т. к. позволяет улучшить качество услуг для клиентов и оптимизировать внутренние бизнес-процессы. В целом, итоги 9 месяцев на страховом рынке говорят о постепенном восстановлении экономической активности. Кроме того, сохранилась тенденция к консолидации рынка — доля топ-10 страховых компаний по объему сборов достигла 82%», — отмечает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.