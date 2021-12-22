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Posted 22 декабря 2021, 13:43

Published 22 декабря 2021, 13:43

Modified 18 сентября 2022, 14:34

Updated 18 сентября 2022, 14:34

Россияне предпочитают страховать имущество в ВСК

Россияне предпочитают страховать имущество в ВСК

22 декабря 2021, 13:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По данным ЦБ РФ, Страховой Дом ВСК стал одним из лидеров среди страховых компаний по темпам прироста по страхованию имущества физических лиц (ИФЛ) за третий квартал года — 69,5%, это в 7,5 раз выше текущего роста рынка за три месяца.

По итогам 9 месяцев 2021 г. общий объем сборов ВСК достиг уровня 62,6 млрд руб., увеличившись на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Сборы ВСК по страхованию каско для юридических лиц в третьем квартале 2021 г. увеличились на 32% по сравнению с третьим кварталом 2020 г., они опережают аналогичные показатели роста рынка почти на 6 п. п.

Наибольший рост по итогам 9 месяцев 2021 г. продемонстрировало страхование имущества физлиц (ИФЛ) (53,8%), каско (20%) и добровольное медицинское страхование физических лиц (ДМС) (33,2%).

«Несмотря на влияние пандемии на финансовый сектор, ВСК продолжает демонстрировать уверенный рост сборов в целевых сегментах. Цифровизация на данный момент является для ВСК ключевым направлением развития, и станет драйвером дальнейшего роста компании, т. к. позволяет улучшить качество услуг для клиентов и оптимизировать внутренние бизнес-процессы. В целом, итоги 9 месяцев на страховом рынке говорят о постепенном восстановлении экономической активности. Кроме того, сохранилась тенденция к консолидации рынка — доля топ-10 страховых компаний по объему сборов достигла 82%», — отмечает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

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