Под Белгородом арестовали перевозившую сильнодействующие вещества украинку

Posted 22 декабря 2021, 08:43
Published 22 декабря 2021, 08:43
Modified 1 декабря, 08:22
Updated 1 декабря, 08:22
В Белгородской области задержали гражданку Украины, которая провезла через границу сильнодействующие вещества. Женщину арестовали на два месяца. Её ранее уже привлекали к ответственности на территории России за корыстные преступления против пенсионеров.
В суд с ходатайством о заключении украинки под стражу обратился следователь. Белгородский суд ходатайство поддержал. Теперь женщина в течение двух месяцев будет под арестом.
Такое решение судья принял в связи с судимостью украинки, а также с учётом обстоятельств инкриминируемого ей преступления. На свободе обвиняемая может уехать обратно на Украину, скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью. Сторона защиты приговор будет обжаловать.