Под Белгородом арестовали перевозившую сильнодействующие вещества украинку

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Женщину не стали выпускать с территории РФ в связи с риском, что она может скрыться от следствия. Ранее её уже привлекали к ответственности за корыстные преступления. Об этом сообщает Белгородский райсуд.

В Белгородской области задержали гражданку Украины, которая провезла через границу сильнодействующие вещества. Женщину арестовали на два месяца. Её ранее уже привлекали к ответственности на территории России за корыстные преступления против пенсионеров. В суд с ходатайством о заключении украинки под стражу обратился следователь. Белгородский суд ходатайство поддержал. Теперь женщина в течение двух месяцев будет под арестом. Такое решение судья принял в связи с судимостью украинки, а также с учётом обстоятельств инкриминируемого ей преступления. На свободе обвиняемая может уехать обратно на Украину, скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью. Сторона защиты приговор будет обжаловать.