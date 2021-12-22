Гладков считает квартиры на белгородском рынке слишком дорогими

Posted 22 декабря 2021, 08:18
Published 22 декабря 2021, 08:18
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
На прямой линии 21 декабря губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с квартирным вопросом в Белгородской области. Он считает, что необходимо строительство новых МКД, поскольку сейчас цены на жильё в регионе слишком высокие.
По мнению главы региона, спрос на ИЖС начал падать, а значит, необходимо сделать упор на строительстве новых многоквартирных домов. Благодаря этому на рынке МКД появится большее предложение, поэтому и цены на жильё понизятся.
Как отметил Гладков, если местные застройщики будут работать не на получение большой прибыли, а на долгосрочные перспективы, то специалистов из других регионов привлекать не будут. Если сложится обратная ситуация, то привлекут конкурентов из других субъектов страны.
Напомним, глава регионального депстроя Владимир Базаров ранее заявлял, что белгородские застройщики набрали земель на 20 лет вперёд. Подобное стремительное увеличение земельного банка неприемлемо для больших городов, поэтому планируется пересмотр условий выдачи земель под застройку.