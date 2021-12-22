Белгородец убил и расчленил своего соседа

Posted 22 декабря 2021, 11:24
Published 22 декабря 2021, 11:24
Modified 1 декабря, 08:29
Updated 1 декабря, 08:29
Житель Старого Оскола сядет в тюрьму за убийство своего знакомого. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления.
Инцидент произошёл в апреле 2021 года. 38-летний подсудимый и 35-летний погибший вместе распивали спиртное. Из-за ранее возникшей неприязни между мужчинами произошёл конфликт.
Осуждённый напал на оппонента и ударил его топором по голове и шее множество раз. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленник попытался скрыть следы, поэтому отсёк части рук и голову от тела погибшего.
Голову и руки он утопил в водоёме, а туловище отнёс в квартиру умершего соседа. Вскоре неприятный запах оттуда почувствовала соседка по лестничной площадке и вызвала правоохранителей. За совершённое убийство белгородец сядет на 10 лет в колонию строгого режима.