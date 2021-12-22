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Posted 22 декабря 2021, 11:24

Published 22 декабря 2021, 11:24

Modified 1 декабря, 08:29

Updated 1 декабря, 08:29

Белгородец убил и расчленил своего соседа

22 декабря 2021, 11:24
Сюжет
Убийство
Части рук и голову злоумышленник утопил в водоёме, а туловище отнёс в квартиру погибшего. Соседка почувствовала неприятный запах из квартиры и вызвала полицию. Об этом сообщает региональный следком.

Житель Старого Оскола сядет в тюрьму за убийство своего знакомого. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления.

Инцидент произошёл в апреле 2021 года. 38-летний подсудимый и 35-летний погибший вместе распивали спиртное. Из-за ранее возникшей неприязни между мужчинами произошёл конфликт.

Осуждённый напал на оппонента и ударил его топором по голове и шее множество раз. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленник попытался скрыть следы, поэтому отсёк части рук и голову от тела погибшего.

Голову и руки он утопил в водоёме, а туловище отнёс в квартиру умершего соседа. Вскоре неприятный запах оттуда почувствовала соседка по лестничной площадке и вызвала правоохранителей. За совершённое убийство белгородец сядет на 10 лет в колонию строгого режима.

#Новости#Происшествия#Старый Оскол#Убийство#Криминал#Новости Старого Оскола
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