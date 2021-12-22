Белгородец убил и расчленил своего соседа

Голову и руки он утопил в водоёме, а туловище отнёс в квартиру умершего соседа. Вскоре неприятный запах оттуда почувствовала соседка по лестничной площадке и вызвала правоохранителей. За совершённое убийство белгородец сядет на 10 лет в колонию строгого режима.