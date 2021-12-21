В Белгороде прошла новогодняя ярмарка от активистов «Нового Поколения» Андрея Скоча

Posted 21 декабря 2021, 09:42
Published 21 декабря 2021, 09:42
Modified 9 декабря 2024, 16:02
Updated 9 декабря 2024, 16:02
Основные действия проходили на площади перед зданием молодёжного культурного центра «Октябрь» в Центральном парке.
На благотворительной ярмарке можно было приобрести новогодние украшения, игрушки ручной работы, сумки и сувениры от добромаркета «Черешня», а ещё поучаствовать в конкурсах и розыгрышах.
Мы из садика возвращались, решили заглянуть. Новогоднее настроение здесь ощущается на 100%! Удачно зашли: и поиграли, и чая попили, и деткам помогли. Побольше бы таких событий!Елена Мухина, гость праздника
Перетягивание каната, бег в мешках, хороводы и подвижные игры, а ещё выставка-продажа изделий ручной работы, угощения и анимационная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, всё это и многое другое можно было встретить на ярмарке.
Сегодня мы помогаем детскому хоспису «Изумрудный город». Собранные средства обязательно передадим адресатам, ведь делать добрые дела и дарить людям добро — это наши приоритетные задачи. На протяжении 16 лет «Новое Поколение» помогает людям, и отрадно то, что со временем наши ценности и приоритеты неизменны.Дмитрий Тупейко, председатель БРОО «Новое Поколение»
Новогоднюю ярмарку в подобном формате новопоколенцы проводят впервые. Собранные средства передали на содержание детского хосписа.