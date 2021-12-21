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Posted 21 декабря 2021, 09:42

Published 21 декабря 2021, 09:42

Modified 9 декабря 2024, 16:02

Updated 9 декабря 2024, 16:02

В Белгороде прошла новогодняя ярмарка от активистов «Нового Поколения» Андрея Скоча

21 декабря 2021, 09:42
Для жителей города и их детей поколенцы придумали интересную игровую программу с участием скоморохов и других новогодних персонажей.

Основные действия проходили на площади перед зданием молодёжного культурного центра «Октябрь» в Центральном парке.

На благотворительной ярмарке можно было приобрести новогодние украшения, игрушки ручной работы, сумки и сувениры от добромаркета «Черешня», а ещё поучаствовать в конкурсах и розыгрышах.

Мы из садика возвращались, решили заглянуть. Новогоднее настроение здесь ощущается на 100%! Удачно зашли: и поиграли, и чая попили, и деткам помогли. Побольше бы таких событий!Елена Мухина, гость праздника

Перетягивание каната, бег в мешках, хороводы и подвижные игры, а ещё выставка-продажа изделий ручной работы, угощения и анимационная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, всё это и многое другое можно было встретить на ярмарке.

Сегодня мы помогаем детскому хоспису «Изумрудный город». Собранные средства обязательно передадим адресатам, ведь делать добрые дела и дарить людям добро — это наши приоритетные задачи. На протяжении 16 лет «Новое Поколение» помогает людям, и отрадно то, что со временем наши ценности и приоритеты неизменны.Дмитрий Тупейко, председатель БРОО «Новое Поколение»

Новогоднюю ярмарку в подобном формате новопоколенцы проводят впервые. Собранные средства передали на содержание детского хосписа.

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#Кристина Семенчук#Новости#Общество#Ярмарка#Активисты#Хоспис#Средства#Изумрудный город
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