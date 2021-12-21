Сколько стоят деревья на ёлочном базаре в Белгороде

Ёлочные базары в Белгороде открыли 17 декабря. Всего в городе должны работать 39 площадок, на которых можно приобрести новогоднее дерево.
ИА «Бел.Ру» изучило цены на ели и сосны в разных частях города. Так, в самом центре — на Белгородском Арбате сосны продают по стоимости 600 рублей за метр. Ель на этой площадке можно купить по цене 800 рублей за метр.
Дороже сосны продают на базаре в районе остановки «Океан» на улице Костюкова и в районе «Солнечного» рынка на улице Конева — 700 рублей за метр. О ценах на остальных площадках можно узнать из карточек.
В некоторых точках деревья продают дешевле. Как сообщили читатели ИА «Бел.Ру», на базаре в районе «Гулливера» сосна стоит 400 руб./м, в районе Спутника — 500 руб./м.
Интересно, что в прошлом году стоимость ёлки составляла 400 рублей за метр. В этом году на многих площадках её продают по 800 рублей за метр.
В регионе ёлочные базары работают с 15 декабря — всего 153 площадки. Как сообщили в департаменте АПК, новогодние деревья можно купить по цене от 400 рублей за метр.
Новогодние деревья продают и на площадках лесничеств и лесхозов Белгородской области. Местные сосны там стоят от 400 рублей, ёлки в горшках — от 450 рублей. Стоимость первого дерева зависит от сорта, второго — от возраста.